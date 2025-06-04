Vergelijk Bank of Finland EUR met AUD wisselkoers

De Bank van Finland, opgericht in 1811 en gevestigd in Helsinki, is de centrale bank van het land en lid van het Eurosysteem. De bank draagt bij aan het monetaire beleid in de eurozone, geeft bankbiljetten uit, beheert reserves, houdt toezicht op betalingen en bewaakt de financiële stabiliteit. Onderzoek en analyse, toezichtondersteuning en crisispreventie vormen de basis van een veerkrachtig financieel systeem.