Vergelijk Bank of Estonia EUR met JPY wisselkoers

Eesti Pank (Bank van Estland), opgericht in 1919 en heropgericht in 1990, is de centrale bank van Estland met hoofdkantoor in Tallinn. De bank geeft geld uit binnen het Eurosysteem, voert monetair beleid samen met de ECB, beheert reserves, houdt toezicht op betalingssystemen en ondersteunt financiële stabiliteit. Door middel van onderzoek, statistieken en beleidsadvies ondersteunt de bank prijsstabiliteit en een veerkrachtige financiële sector in de open, technologiegedreven economie van Estland.