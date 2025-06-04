Vergelijk Bank of East Asia HKD met GBP wisselkoers
Overweeg je Bank of East Asia te gebruiken voor je overstap van HKD naar GBP? Vergelijk Bank of East Asia wisselkoersen en kosten om je potentiële besparingen bij Xe te ontdekken.
Praat vandaag met een valuta-expert. Wij kunnen concurrerende koersen overtreffen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overmakingskosten
|Ontvanger ontvangt
0.092400
|$0
£92.40Nu versturen
We hebben nog geen Bank of East Asia-koersen voor dit valutapaar, maar u kunt hun offerte wel vergelijken met de live koers van XE om potentiële besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit.
Over The Bank of East Asia
BEA werd in 1918 in Hongkong opgericht en biedt universele bankdiensten voor de detailhandel, het MKB en de zakelijke markt: hypotheken, kaarten, betalingen, handelsdiensten, vermogensbeheer en digitaal bankieren. De bank heeft sterke banden met het Chinese vasteland en een internationaal bereik.
Hoe snel is een Bank of East Asia HKD om over te GBP ?
Bezorgtijden voor internationale overboekingen met Bank of East Asia van Hong Kong tot Verenigd Koninkrijk variëren afhankelijk van de betaalmethode en het tijdstip van transacties. Internationale bankoverschrijvingen duren meestal 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook invloed hebben op de levering. Controleer The Bank of East Asiade afkaptijden om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn Bank of East Asia om transferkosten te ?
Bank of East Asia kosten van internationale geldtransfers van HKD naar GBP hangen af van factoren zoals het overboekingsbedrag. Meestal gaan grotere transfers gepaard met lagere kosten en betere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om Bank of East Asia kosten met Xe te vergelijken.
Waarom overboeken met Xe in plaats van met traditionele banken?
Betere tarieven
Wij bieden consequent bankverlagende tarieven, zodat u de meeste waarde voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met je bank om het verschil te zien.
Lagere kosten
We rekenen minder, dus bespaar je meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat je je overboeking bevestigt, zodat je precies weet waarvoor je betaalt.
Snellere overstappen
De meeste overstappen worden dezelfde dag afgerond. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Heeft u hulp nodig bij uw internationale geldovermaking? Wij staan klaar om te helpen—neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Meer overzetten met Xe's hogere online verzendlimieten
Wij bieden hogere online overboekingslimieten dan traditionele banken, waardoor u meer kunt overmaken in één overboeking. Zeg gedag tegen het verdelen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere, efficiëntere manier om je geld te verplaatsen.
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Klaar om te beginnen?
Je hebt de wisselkoersen van Bank of East Asiamet Xe vergeleken en het is tijd om de beste waarde voor je internationale geldtransfers te vinden. Je eerste overboeking is slechts een paar klikken verwijderd—begin nu en neem je geld verder!
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die Bank of East Asia aanbiedt om Hongkongse dollar (HKD) om te zetten naar Britse pond (GBP) kan een marge boven de reële middenmarktkoers bevatten. Dit betekent dat je minder Britse pond kunt ontvangen dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe Bank of East Asiatarief zich verhoudt tot Xe en andere aanbieders.
Bank of East Asia kan een vaste transfervergoeding, een percentage-gebaseerde vergoeding, of beide vragen, afhankelijk van je transfermethode en bestemming. Deze kosten—samen met de wisselkoers—beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst het op zodat je de totale kosten kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Hongkongse dollar naar Britse pond met Bank of East Asia duren meestal 1 tot 5 werkdagen. De timing hangt af van uiterste tijden, feestdagen, het bestemmingsland en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt levering op dezelfde dag voor de meeste overboekingen.
Bank of East Asia kunnen dagelijkse of per transfer limieten hebben voor internationale transfers. Je moet misschien ook een filiaal bezoeken voor grotere bedragen. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overmaken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder Bank of East Asia, passen hun wisselkoersen mogelijk aan op basis van marktomstandigheden. Toch kunnen de tarieven eenmaal per dag worden vastgesteld of minder vaak worden aangepast dan die van toegewijde FX-dienst. Xe werkt de tarieven live bij, waardoor je meer controle hebt over wanneer je het stuurt.