Vergelijk Bank of Cyprus EUR met CAD wisselkoers

Bank of Cyprus (BoC), opgericht in 1899 en gevestigd in Nicosia, is de grootste bankgroep van het land. De bank biedt universele bankdiensten aan – dagelijkse rekeningen, creditcards, hypotheken, kredietverlening aan het MKB en bedrijven, cashmanagement, vermogensbeheer en verzekeringen – via landelijke filialen, geldautomaten en geavanceerde digitale kanalen. BoC bedient huishoudens, ondernemers en grote bedrijven en vormt de hoeksteen van het financiële systeem en de internationale zakelijke dienstverlening van Cyprus.