Vergelijk de wisselkoers van Addiko Bank Slovenia EUR met JPY

Met vestigingen in Ljubljana en een regionaal erfgoed dat in 2016 een nieuwe naam kreeg, richt Addiko Bank dd zich op eenvoudige retail- en mkb-bankdiensten. Het biedt betaal- en spaarrekeningen, kaarten, leningen voor particulieren en bedrijven, betalingen en digitale kanalen met transparante prijzen en snelle afhandeling. Relatiemanagers en gecentraliseerde kredietprocessen ondersteunen handelaren, professionals en groeiende ondernemingen in het hele land.