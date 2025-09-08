Vergelijk de wisselkoers van Abanca EUR met CHF

Abanca, met hoofdkantoor in Galicië, vindt zijn oorsprong in historische regionale spaarbanken en nam in 2014 zijn huidige merknaam aan. Het biedt universele bankdiensten – voor particulieren, het mkb en bedrijven – in heel Spanje en een aantal internationale locaties, met sterke punten in betalingen, handel en vermogensbeheer. Lokale focus, advies en digitale platforms ondersteunen huishoudens en exportgerichte bedrijven.