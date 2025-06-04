Filialer for Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) i Glarus, Switzerland
Bruk tabellen nedenfor for å finne din Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) -filial og få detaljert informasjon om den respektive SWIFT-koden.
Om disse SWIFT-kodene
SWIFT-koder for filialer brukes til å identifisere bestemte banklokasjoner når man sender internasjonale betalinger. Noen banker, inkludert Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse), kan tildele unike koder til filialer i byer som Glarus for å behandle overføringer mer nøyaktig. Ikke alle filialer har unike koder, men når de er tilgjengelige, er det best å bruke den som samsvarer med din lokale filial.
Hva du skal gjøre hvis din lokale filial ikke er oppført
Hvis din Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) -filial i Glarus ikke er oppført ovenfor, kan du fortsatt sende din internasjonale betaling ved å bruke SWIFT-koden til det globale hovedkontoret. I stedet for å sende pengene til en bestemt filial, vil de bli behandlet gjennom bankens sentrale system og deretter sendt til riktig bank.
Sjekk SWIFT-betalingen din for feil
Før du sender en SWIFT-betaling, må du dobbeltsjekke at SWIFT-koden samsvarer med mottakerens bank, og at kontonummeret og navnet er riktig oppgitt. Selv små feil kan forsinke eller blokkere overføringen. Kontakt banken din hvis du har gjort en overføring med feil informasjon.
Motta en betaling til Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) i Glarus?
Hvis du forbereder deg på å motta penger fra utlandet, må du oppgi SWIFT-koden til banken og filialen din til avsenderen for å sikre at pengene når kontoen din nøyaktig og sikkert. Hvis du ikke finner SWIFT-koden til filialen din, kan du sjekke om Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) har en global hovedkontorkode eller kontakte dem direkte for å få det beste alternativet.
Ofte stilte spørsmål
Ja, Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) kan drive flere filialer i Glarus. Hver filial kan betjene forskjellige nabolag, tilby varierende tjenester, og – når det gjelder internasjonale bankoverføringer – kan noen til og med bruke forskjellige SWIFT-koder. Det er viktig å identifisere den spesifikke filialen kontoen din befinner seg i når du gir betalingsinstruksjoner.
Du finner SWIFT-koden for filialen din i tabellen øverst på denne siden, som viser kjente Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) SWIFT-koder for filialer i Glarus. Hvis du er usikker på hvilken filial kontoen din er knyttet til, kan du sjekke kontoutskriften din, gå til nettbanken din eller kontakte filialen direkte. Når du er i tvil, er det et trygt alternativ å bruke bankens hovedkontors SWIFT-kode.
Å bruke en filialspesifikk SWIFT-kode – hvis en er tilgjengelig for din lokasjon – kan forbedre nøyaktigheten og hastigheten på den internasjonale overføringen din. Det bidrar til å sikre at midlene blir sendt direkte til riktig filial, noe som kan redusere behandlingstiden og gjøre transaksjonen enklere å spore om nødvendig. Det er spesielt nyttig for større overføringer eller tidssensitive betalinger.
Hvis du bruker feil SWIFT-kode, kan betalingen din bli forsinket, feilrutet eller til og med avvist av mottakerbanken. I noen tilfeller kan pengene returneres til avsenderen, og det kan påløpe ytterligere gebyrer. Sørg alltid for at SWIFT-koden samsvarer med enten filialkoden din eller den offisielle koden til hovedkontoret. Hvis du er usikker, ta kontakt med Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) før overføringen gjennomføres.
Du kan se tabellen ovenfor for en liste over Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) filialer i Glarus som har individuelle SWIFT-koder. Du kan også kontakte filialen din direkte eller logge inn i nettbanken din for å se instruksjoner for internasjonale overføringer. Hvis filialen din ikke ser ut til å ha sin egen kode, bruker den sannsynligvis hovedkontorkoden som standard.
Ikke nødvendigvis. Ubs Switzerland Ag (formerly Credit Suisse) -filialer kan ha unike koder for bestemte steder eller funksjoner – spesielt for filialer med stort volum eller spesialiserte bedriftsfilialer. Prøv alltid å bruke SWIFT-koden som er spesifikk for din filial hvis tilgjengelig. Ellers er hovedkontorkoden en allment akseptert reserve.
