Filialer for Bank of America, National Association, Hk Branch (organised With Limited Liability Under the Laws of Usa) i Hong Kong, Hong Kong

Hvis du forbereder deg på å motta penger fra utlandet, må du oppgi SWIFT-koden til banken og filialen din til avsenderen for å sikre at pengene når kontoen din nøyaktig og sikkert. Hvis du ikke finner SWIFT-koden til filialen din, kan du sjekke om Bank of America, National Association, Hk Branch (organised With Limited Liability Under the Laws of Usa) har en global hovedkontorkode eller kontakte dem direkte for å få det beste alternativet.