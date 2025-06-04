Hvis du bruker feil SWIFT-kode, kan betalingen din bli forsinket, feilrutet eller til og med avvist av mottakerbanken. I noen tilfeller kan pengene returneres til avsenderen, og det kan påløpe ytterligere gebyrer. Sørg alltid for at SWIFT-koden samsvarer med enten filialkoden din eller den offisielle koden til hovedkontoret. Hvis du er usikker, ta kontakt med BOFCAL ASSET MANAGEMENT INC. (FORMERLY PACIFIC WESTERN ASSET MANAGEMENT INC.) før overføringen gjennomføres.