Hvis du bruker feil SWIFT-kode, kan betalingen din bli forsinket, feilrutet eller til og med avvist av mottakerbanken. I noen tilfeller kan pengene returneres til avsenderen, og det kan påløpe ytterligere gebyrer. Sørg alltid for at SWIFT-koden samsvarer med enten filialkoden din eller den offisielle koden til hovedkontoret. Hvis du er usikker, ta kontakt med SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. før overføringen gjennomføres.