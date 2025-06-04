Ikke alltid. Noen banker bruker én SWIFT-kode (vanligvis hovedkontorkoden som slutter på XXX) for alle filialer. Andre tildeler unike SWIFT-koder til individuelle filialer, ofte med de tre siste tegnene. Hvis mottakeren oppgir en filialspesifikk kode, er det best å bruke den – det kan bidra til å fremskynde behandlingen eller sikre at betalingen kommer frem til riktig sted raskere.