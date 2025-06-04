CLEARBANK LIMITED SWIFT-koden er
CLRBGB22 309
Banknavn
CLEARBANK LIMITED
By
BRISTOL
Adresse
FLOOR 4, PROLOGUE WORKS, 25 MARSH ST, BRISTOL, BRISTOL, BS1 4AX
Land
UNITED KINGDOM
SWIFT-koden er verifisert og oppdatert regelmessig
Totalt
Når bør jeg bruke CLRBGB22309?
SWIFT-koder brukes for å sikre at pengene dine kommer til riktig sted når du sender eller mottar penger over landegrenser. Bruk CLRBGB22309 når du vil sende penger til CLEARBANK LIMITED på adressen, byen og landet som er oppført ovenfor. Bekreft alltid at SWIFT-koden du bruker tilhører destinasjonsbanken.
Nedbryting CLRBGB22309
SWIFT/BIC-koder består av 8 til 11 bokstaver og tall for å identifisere en bestemt bank og filial i verden.
Bankkode (CLRB): Disse fire bokstavene representerer CLEARBANK LIMITED
Landskode (GB): Disse to bokstavene viser at bankens land er Storbritannia.
Stedskode (22): Disse to tegnene angir bankens hovedkontor.
Filialkode (309): Disse tre sifrene angir en bestemt filial. BIC-koder som slutter på 'XXX', refererer til bankens hovedkontor.
CLEARBANK LIMITED kodedetaljer
Riktige SWIFT-koder er avgjørende for å unngå problemer eller forsinkelser i overføringene dine. Før du bruker SWIFT-koden, må du sørge for at du:
Bekreft banken: Dobbeltsjekk at banknavnet samsvarer med mottakerens bank.
Sjekk filialnavnet: Hvis du bruker en filialspesifikk SWIFT-kode, må du sørge for at denne filialen samsvarer med mottakerens filial.
Bekreft landet: Banker har lokasjoner over hele verden. Bekreft at SWIFT-koden samsvarer med destinasjonsbankens land.
Velg Xe når du sender penger til CLEARBANK LIMITED
Bedre priser
Sammenlign oss med banken din og oppdag besparelsene. Våre priser er ofte bedre enn større banker, noe som maksimerer verdien av overføringen din.
Lavere avgifter
Vi viser deg alle gebyrer på forhånd før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for. Våre lavere avgifter betyr mer besparelser for deg.
Raskere overføringer
De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi forstår at når det gjelder penger, er det timing som teller.
Xe 24/5 ekspert global overføringsstøtte
Trenger du hjelp med din internasjonale SWIFT-pengeoverføring? Vi er her for å hjelpe – ta kontakt med oss i dag for personlig støtte!
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Klar til å sende penger til CLEARBANK LIMITED?
Xe gjør det enkelt å sende penger til CLEARBANK LIMITED og tusenvis av andre banker over hele verden. Med støtte for over 130 valutaer og overføringer til 190 land, kan du sende penger med trygghet.
Ofte stilte spørsmål om CLRBGB22309
En SWIFT-kode er en unik identifikator som brukes til å gjenkjenne banker og finansinstitusjoner over hele verden for internasjonale pengeoverføringer. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Disse kodene bidrar til å sikre at betalinger blir sendt til riktig bank og land. En typisk SWIFT-kode er enten 8 eller 11 tegn lang og inneholder informasjon om banken, landet, lokasjonen og noen ganger en spesifikk filial.
Ikke alltid. Noen banker bruker én SWIFT-kode (vanligvis hovedkontorkoden som slutter på XXX) for alle filialer. Andre tildeler unike SWIFT-koder til individuelle filialer, ofte med de tre siste tegnene. Hvis mottakeren oppgir en filialspesifikk kode, er det best å bruke den – det kan bidra til å fremskynde behandlingen eller sikre at betalingen kommer frem til riktig sted raskere.
Du bør bruke CLRBGB22309 når du sender eller mottar internasjonale bankoverføringer til CLEARBANK LIMITED på byen og adressen som er oppført ovenfor. Den identifiserer mottakerens bank og filial, spesielt når man sender penger over landegrenser via SWIFT-nettverket. Enkelte land og betalingstyper krever kanskje ikke en SWIFT-kode, så sjekk alltid med mottakeren eller banken din før du starter overføringen.
SWIFT/BIC-koden CLRBGB22309 er for CLEARBANK LIMITED internasjonale overføringer. Her er en oversikt over hva hver del av koden betyr:
CLRB – Dette er bankkoden, som representerer CLEARBANK LIMITED
GB – Dette er landskoden som viser at banken ligger i Storbritannia
22 – Dette er lokasjonskoden som angir bankens hovedkontor
309 – Dette er filialkoden, og når den vises som «XXX», refererer den til hovedkontoret eller den primære filialen.
Ja, CLEARBANK LIMITED kan drive flere filialer. Hver filial kan betjene forskjellige regioner, tilby varierende tjenester, og – når det gjelder internasjonale bankoverføringer – kan noen til og med bruke forskjellige SWIFT-koder. Det er viktig å identifisere den spesifikke filialen kontoen din befinner seg i når du gir betalingsinstruksjoner.
Hvis du bruker feil SWIFT-kode, kan betalingen din bli forsinket, feilrutet eller til og med avvist av mottakerbanken. I noen tilfeller kan pengene returneres til avsenderen, og det kan påløpe ytterligere gebyrer. Sørg alltid for at SWIFT-koden samsvarer med enten filialkoden din eller den offisielle koden til hovedkontoret. Hvis du er usikker, ta kontakt med CLEARBANK LIMITED før overføringen gjennomføres.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-kodene, banknavnene, adressene og annen relatert informasjon på denne siden er kun ment som generell informasjon. Selv om vi bestreber oss på å sikre nøyaktighet, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller feilfri. Detaljene kan endres uten varsel og gjenspeiler kanskje ikke de nyeste dataene som er tilgjengelige fra de respektive finansinstitusjonene.
Xe gir ingen garantier angående den juridiske statusen, regulatoriske statusen eller operasjonelle integriteten til noen bank, finansinstitusjon eller mellommann som er oppført. Vi verken støtter eller verifiserer legitimiteten til noen av de inkluderte enhetene, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for din bruk av informasjonen som gis.
Eventuelle økonomiske transaksjoner eller beslutninger som tas basert på denne informasjonen, gjøres på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene, og heller ikke fra noen form for samhandling med tredjeparter hvis informasjon vises på dette nettstedet.
Vi anbefaler at du uavhengig bekrefter alle detaljer med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter noen transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk og er ikke oversatt. Selv om resten av denne siden kan vises på ditt valgte språk, forblir den juridiske ansvarsfraskrivelsen på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.