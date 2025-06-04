syp
Syrian Pound er valutaen til Syria. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Syrian Pound vekslingskursen er SYP til USD kursen. Valutakoden for Syria Pound er SYP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Syrian Pound kurser og en valutaomregner.

Syrian Pound statistikk

NavnSyrian Pound
Symbol£
Underenhet1/100 = Piastre
Underenhet symbolPiastre
Topp SYP konverteringSYP til USD
Topp SYP diagramSYP til USD diagram

Syrian Pound profil

MynterFreq used: £1, £2, £5, £10, £25
SedlerFreq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
SentralbankCentral Bank of Syria
Brukere
Syria

