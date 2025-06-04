SYP - Syrian Pound
Syrian Pound er valutaen til Syria. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Syrian Pound vekslingskursen er SYP til USD kursen. Valutakoden for Syria Pound er SYP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Syrian Pound kurser og en valutaomregner.
Syrian Pound statistikk
|Navn
|Syrian Pound
|Symbol
|£
|Underenhet
|1/100 = Piastre
|Underenhet symbol
|Piastre
Syrian Pound profil
|Mynter
|Freq used: £1, £2, £5, £10, £25
|Sedler
|Freq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Sentralbank
|Central Bank of Syria
|Brukere
Syria
Syria
