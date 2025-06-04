kpw
KPW - North Korean Won

North Korean Won er valutaen til Korea (North). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære North Korean Won vekslingskursen er KPW til USD kursen. Valutakoden for Korea (North) Won er KPW, og valutasymbolet er ₩. Nedenfor finner du North Korean Won kurser og en valutaomregner.

KPWNordkoreansk won

North Korean Won statistikk

NavnNorth Korean Won
Symbol
Underenhet1/100 = Chon
Underenhet symbolChon
Topp KPW konverteringKPW til USD
Topp KPW diagramKPW til USD diagram

North Korean Won profil

MynterFreq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
SedlerFreq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Brukere
Korea (North)

