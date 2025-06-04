KPW - North Korean Won
North Korean Won er valutaen til Korea (North). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære North Korean Won vekslingskursen er KPW til USD kursen. Valutakoden for Korea (North) Won er KPW, og valutasymbolet er ₩. Nedenfor finner du North Korean Won kurser og en valutaomregner.
North Korean Won statistikk
|Navn
|North Korean Won
|Symbol
|₩
|Underenhet
|1/100 = Chon
|Underenhet symbol
|Chon
|Topp KPW konvertering
|KPW til USD
|Topp KPW diagram
|KPW til USD diagram
North Korean Won profil
|Mynter
|Freq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Sedler
|Freq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Brukere
Korea (North)
Korea (North)
