IRR - Iranian Rial

Iranian Rial er valutaen til Iran. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Iranian Rial vekslingskursen er IRR til USD kursen. Valutakoden for Iran Rial er IRR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Iranian Rial kurser og en valutaomregner.

Iranian Rial statistikk

NavnIranian Rial
Symbol
Underenhet1/100 = Dinar
Underenhet symbolDinar
Topp IRR konverteringIRR til USD
Topp IRR diagramIRR til USD diagram

Iranian Rial profil

MynterFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
SedlerFreq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
SentralbankCentral Bank of the Islamic Republic of Iran
Brukere
Iran

