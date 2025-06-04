IRR - Iranian Rial
Iranian Rial er valutaen til Iran. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Iranian Rial vekslingskursen er IRR til USD kursen. Valutakoden for Iran Rial er IRR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Iranian Rial kurser og en valutaomregner.
Iranian Rial statistikk
|Navn
|Iranian Rial
|Symbol
|﷼
|Underenhet
|1/100 = Dinar
|Underenhet symbol
|Dinar
|Topp IRR konvertering
|IRR til USD
|Topp IRR diagram
|IRR til USD diagram
Iranian Rial profil
|Mynter
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Sedler
|Freq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Sentralbank
|Central Bank of the Islamic Republic of Iran
|Brukere
Iran
Hvorfor er du interessert i IRR?
