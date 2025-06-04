cup
CUP - Cuban Peso

Cuban Peso er valutaen til Cuba. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cuban Peso vekslingskursen er CUP til USD kursen. Valutakoden for Cuba Peso er CUP, og valutasymbolet er ₱. Nedenfor finner du Cuban Peso kurser og en valutaomregner.

CUPCubansk peso

Cuban Peso statistikk

NavnCuban Peso
Symbol
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbol¢
Topp CUP konverteringCUP til USD
Topp CUP diagramCUP til USD diagram

Cuban Peso profil

MynterFreq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
SedlerFreq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
SentralbankCentral Bank of Cuba
Brukere
Cuba

