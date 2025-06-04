CUP - Cuban Peso
Cuban Peso er valutaen til Cuba. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cuban Peso vekslingskursen er CUP til USD kursen. Valutakoden for Cuba Peso er CUP, og valutasymbolet er ₱. Nedenfor finner du Cuban Peso kurser og en valutaomregner.
Cuban Peso statistikk
|Navn
|Cuban Peso
|Symbol
|₱
|Underenhet
|1/100 = Centavo
|Underenhet symbol
|¢
|Topp CUP konvertering
|CUP til USD
|Topp CUP diagram
|CUP til USD diagram
Cuban Peso profil
|Mynter
|Freq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Sedler
|Freq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Sentralbank
|Central Bank of Cuba
|Brukere
Cuba
Cuba
Hvorfor er du interessert i CUP?
Jeg vil...Abonner på CUP e-postoppdateringerFå CUP kurser på min telefonFå en CUP valutadata API for min bedrift