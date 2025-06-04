CUC - Cuban Convertible Peso
Cuban Convertible Peso er valutaen til Cuba. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cuban Convertible Peso vekslingskursen er CUC til USD kursen. Valutakoden for Cuba Convertible Peso er CUC, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Cuban Convertible Peso kurser og en valutaomregner.
Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.
Cuban Convertible Peso statistikk
|Navn
|Cuban Convertible Peso
|Symbol
|CUC$
|Underenhet
|1/100 = Centavo Convertible
|Underenhet symbol
|¢
|Topp CUC konvertering
|CUC til USD
|Topp CUC diagram
|CUC til USD diagram
Cuban Convertible Peso profil
|Kallenavn
|Chavito
|Mynter
|Freq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Sedler
|Freq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Sentralbank
|Central Bank of Cuba
|Brukere
Cuba
Hvorfor er du interessert i CUC?
