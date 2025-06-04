cuc
CUC - Cuban Convertible Peso

Cuban Convertible Peso er valutaen til Cuba. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cuban Convertible Peso vekslingskursen er CUC til USD kursen. Valutakoden for Cuba Convertible Peso er CUC, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Cuban Convertible Peso kurser og en valutaomregner.

Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.

Cuban Convertible Peso statistikk

NavnCuban Convertible Peso
SymbolCUC$
Underenhet1/100 = Centavo Convertible
Underenhet symbol¢
Topp CUC konverteringCUC til USD
Topp CUC diagramCUC til USD diagram

Cuban Convertible Peso profil

KallenavnChavito
MynterFreq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
SedlerFreq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
SentralbankCentral Bank of Cuba
Brukere
Cuba

