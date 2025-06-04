BYR - Belarusian Ruble

Belarusian Ruble er valutaen til Belarus. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Belarusian Ruble vekslingskursen er BYR til USD kursen. Valutakoden for Belarus Ruble er BYR , og valutasymbolet er Br. Nedenfor finner du Belarusian Ruble kurser og en valutaomregner.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.