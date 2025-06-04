BYR - Belarusian Ruble
Belarusian Ruble er valutaen til Belarus. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Belarusian Ruble vekslingskursen er BYR til USD kursen. Valutakoden for Belarus Ruble er BYR, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finner du Belarusian Ruble kurser og en valutaomregner.
Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.
Belarusian Ruble statistikk
|Navn
|Belarusian Ruble
|Symbol
|p.
|Underenhet
|1/100 = Kapeyka
|Underenhet symbol
|Kapeyka
|Topp BYR konvertering
|BYR til USD
|Topp BYR diagram
|BYR til USD diagram
Belarusian Ruble profil
|Sedler
|Freq used: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Sentralbank
|National Bank of the Republic of Belarus
|Brukere
Belarus
Belarus
