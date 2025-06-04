byn
BYN - Belarusian Ruble

Belarusian Ruble er valutaen til Belarus. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Belarusian Ruble vekslingskursen er BYN til USD kursen. Valutakoden for Belarus Ruble er BYN, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finner du Belarusian Ruble kurser og en valutaomregner.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.

Velg en valuta

byn
BYNHviterussisk rubel

Belarusian Ruble statistikk

NavnBelarusian Ruble
SymbolBr
Underenhet1/100 = Kapeyka
Underenhet symbolKapeyka
Topp BYN konverteringBYN til USD
Topp BYN diagramBYN til USD diagram

Belarusian Ruble profil

SedlerFreq used: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
SentralbankNational Bank of the Republic of Belarus
Brukere
Belarus

Hvorfor er du interessert i BYN?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BYN e-postoppdateringerFå BYN kurser på min telefonFå en BYN valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15936
GBP / EUR1.14140
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32329
USD / CHF0.804355
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.391
AUD / USD0.651874

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%