Sammenlign valutakursen til LLB CHF med GBP

Vi har ikke LLB kurser for dette valutaparet ennå, men du kan fortsatt sammenligne et tilbud fra LLB med Xes livekurs for å se potensielle besparelser. Sjekk tilbake snart, vi utvider alltid våre data for å gi deg flere kurser.

Om Liechtensteinische Landesbank

Grunnlagt i 1861 i Vaduz, er LLB Liechtensteins eldste bank. Den tilbyr privat-, detalj- og bedriftsbanktjenester—sparinger, utlån, formuesforvaltning, investeringsfond og oppbevaring—og betjener fyrstedømmet og nabolandene med sterk kapital og forsvarlig styring.

Hvor rask er en overføring fra LLB CHF til GBP ?

Leveringstider for internasjonale overføringer med LLB fra Sveits til Storbritannia varierer basert på betalingsmåte og transaksjonstidspunkt. Vanligvis tar internasjonale bankoverføringer 1 til 5 virkedager. Faktorer som helligdager og sikkerhetskontroller kan også påvirke leveringen. Sjekk tidsfristene for Liechtensteinische Landesbank for å unngå forsinkelser.

Hva er overføringsgebyrene LLB til ?

LLB Kostnader for internasjonale pengeoverføringer fra CHF til GBP avhenger av faktorer som overføringsbeløpet. Vanligvis kommer større overføringer med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Sjekk sammenligningstabellen for å sammenligne LLB -gebyrer med Xe.

Hvorfor overføre med Xe i stedet for tradisjonelle banker?

Bedre priser

Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din for å se forskjellen.

Lavere avgifter

Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.

Raskere overføringer

De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi vet hvor viktig det er at pengene dine blir levert raskt og pålitelig.

Xe 24/5 ekspert global overføringsstøtte

Trenger du hjelp med din internasjonale pengeoverføring? Vi er her for å hjelpe – ta kontakt med oss i dag for personlig støtte!

Overfør mer med Xes høyere grenser for sending på nett

Vi tilbyr høyere grenser for nettbaserte overføringer enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

Ofte stilte spørsmål

Valutakursen som tilbys av LLB for å konvertere Sveitsisk franc (CHF) til Britisk pund (GBP) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Britisk pund enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til LLBer sammenlignet med Xe og andre leverandører.

LLB kan kreve et fast overføringsgebyr, et prosentbasert gebyr eller begge deler, avhengig av overføringsmetode og destinasjon. Disse gebyrene – sammen med valutakursen – påvirker hvor mye mottakeren din mottar. Verktøyet vårt analyserer det slik at du kan sammenligne totalkostnaden med andre alternativer som Xe.

Overføringer fra Sveitsisk franc til Britisk pund med LLB tar vanligvis 1 til 5 virkedager. Tidspunktet avhenger av frister, helligdager, destinasjonsland og mottakerbankens behandlingstider. Xe tilbyr levering samme dag for de fleste overføringer.

LLB kan ha daglige grenser eller grenser per overføring for internasjonale overføringer. Du må kanskje også besøke en filial for større beløp. Xe støtter høyere grenser for sending på nett, noe som gir fleksibilitet og bekvemmelighet ved overføring av større summer internasjonalt.

Mange leverandører, inkludert LLB, kan oppdatere valutakursene sine basert på markedsforhold. Kursene kan imidlertid settes én gang daglig eller justeres sjeldnere enn de fra dedikerte valutatjenester. Xe oppdaterer priser live, noe som gir deg større kontroll over når du skal sende.