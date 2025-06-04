Sammenlign valutakursen til LLB CHF med EUR

Valutakursen som tilbys av LLB for å konvertere Sveitsisk franc (CHF) til Euro (EUR) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Euro enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til LLBer sammenlignet med Xe og andre leverandører.