Sammenlign valutakursen til Laurentian Bank CAD med EUR

Laurentian Bank of Canada (Laurentian) Grunnlagt i 1846 og med hovedkontor i Montréal, er Laurentian Bank en mellomstor institusjon med fokus på detalj- og kommersiell bank. Den tilbyr sjekke- og sparekontoer, boliglån, personlige og bedriftslån, utstyrsfinansiering og rådgivningstjenester. Konsentrert primært i Quebec med utvalgte nasjonale nisjer, kombinerer Laurentian filial- og rådgivningsstøtte med digitale plattformer, og betjener husholdninger, entreprenører og mellomstore kunder.