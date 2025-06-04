Sammenlign valutakursen til Bank of Palestine ILS med EUR
Vurderer du å bruke Bank of Palestine for overføringen din fra ILS til EUR? Sammenlign Bank of Palestine valutakurser og gebyrer for å finne ut hvor mye du kan spare med Xe.
Snakk med en valutaekspert i dag. Vi kan slå konkurrentenes priser.
|Leverandør
|Vekslingskurs
|Overføringsgebyr
|Mottaker får
0.257800
|₪0
€257.80Send nå
Vi har ikke Bank of Palestine kurser for dette valutaparet ennå, men du kan fortsatt sammenligne et tilbud fra Bank of Palestine med Xes livekurs for å se potensielle besparelser. Sjekk tilbake snart, vi utvider alltid våre data for å gi deg flere kurser.
Om Bank of Palestine
Etablert i 1960 i Gaza, Bank of Palestine er den største palestinske banken etter arv. Den tilbyr detaljhandel, SMB og bedriftsbanktjenester—kontoer, kort, boliglån, bedriftslån, handelstjenester, treasury og digitale kanaler—som støtter handel, samfunn og utviklingsprogrammer over hele Vestbredden og Gaza.
Hvor rask er en overføring fra Bank of Palestine ILS til EUR ?
Leveringstider for internasjonale overføringer med Bank of Palestine fra Israel til Euro medlemsland varierer basert på betalingsmåte og transaksjonstidspunkt. Vanligvis tar internasjonale bankoverføringer 1 til 5 virkedager. Faktorer som helligdager og sikkerhetskontroller kan også påvirke leveringen. Sjekk tidsfristene for Bank of Palestine for å unngå forsinkelser.
Hva er overføringsgebyrene Bank of Palestine til ?
Bank of Palestine Kostnader for internasjonale pengeoverføringer fra ILS til EUR avhenger av faktorer som overføringsbeløpet. Vanligvis kommer større overføringer med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Sjekk sammenligningstabellen for å sammenligne Bank of Palestine -gebyrer med Xe.
Hvorfor overføre med Xe i stedet for tradisjonelle banker?
Bedre priser
Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din for å se forskjellen.
Lavere avgifter
Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.
Raskere overføringer
De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi vet hvor viktig det er at pengene dine blir levert raskt og pålitelig.
Xe 24/5 ekspert global overføringsstøtte
Trenger du hjelp med din internasjonale pengeoverføring? Vi er her for å hjelpe – ta kontakt med oss i dag for personlig støtte!
Overfør mer med Xes høyere grenser for sending på nett
Vi tilbyr høyere grenser for nettbaserte overføringer enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Klar til å komme i gang?
Du har sammenlignet valutakursene til Bank of Palestine med Xe, og det er på tide å få mest mulig valuta for pengene for internasjonale pengeoverføringer. Din første overføring er bare noen få klikk unna – start nå og ta pengene dine videre!
Ofte stilte spørsmål
Valutakursen som tilbys av Bank of Palestine for å konvertere Israelsk shekel (ILS) til Euro (EUR) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Euro enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til Bank of Palestineer sammenlignet med Xe og andre leverandører.
Bank of Palestine kan kreve et fast overføringsgebyr, et prosentbasert gebyr eller begge deler, avhengig av overføringsmetode og destinasjon. Disse gebyrene – sammen med valutakursen – påvirker hvor mye mottakeren din mottar. Verktøyet vårt analyserer det slik at du kan sammenligne totalkostnaden med andre alternativer som Xe.
Overføringer fra Israelsk shekel til Euro med Bank of Palestine tar vanligvis 1 til 5 virkedager. Tidspunktet avhenger av frister, helligdager, destinasjonsland og mottakerbankens behandlingstider. Xe tilbyr levering samme dag for de fleste overføringer.
Bank of Palestine kan ha daglige grenser eller grenser per overføring for internasjonale overføringer. Du må kanskje også besøke en filial for større beløp. Xe støtter høyere grenser for sending på nett, noe som gir fleksibilitet og bekvemmelighet ved overføring av større summer internasjonalt.
Mange leverandører, inkludert Bank of Palestine, kan oppdatere valutakursene sine basert på markedsforhold. Kursene kan imidlertid settes én gang daglig eller justeres sjeldnere enn de fra dedikerte valutatjenester. Xe oppdaterer priser live, noe som gir deg større kontroll over når du skal sende.