Sammenlign valutakursen til Bank of Jordan JOD med AUD
Vurderer du å bruke Bank of Jordan for overføringen din fra JOD til AUD? Sammenlign Bank of Jordan valutakurser og gebyrer for å finne ut hvor mye du kan spare med Xe.
Snakk med en valutaekspert i dag. Vi kan slå konkurrentenes priser.
|Leverandør
|Vekslingskurs
|Overføringsgebyr
|Mottaker får
Vi har for øyeblikket ikke data for denne valutaen.
Vi har for øyeblikket ikke data for denne valutaen.
Om Bank of Jordan
Etablert i 1960 i Amman, Bank of Jordan tilbyr detaljhandel, SMB og bedriftsbanktjenester—kontoer, kort, boliglån, bedriftslån, handelstjenester, treasury og digitale kanaler—som betjener kunder over hele Jordan og utvalgte regionale markeder.
Hvor rask er en overføring fra Bank of Jordan JOD til AUD ?
Leveringstider for internasjonale overføringer med Bank of Jordan fra Jordan til Australia varierer basert på betalingsmåte og transaksjonstidspunkt. Vanligvis tar internasjonale bankoverføringer 1 til 5 virkedager. Faktorer som helligdager og sikkerhetskontroller kan også påvirke leveringen. Sjekk tidsfristene for Bank of Jordan for å unngå forsinkelser.
Hva er overføringsgebyrene Bank of Jordan til ?
Bank of Jordan Kostnader for internasjonale pengeoverføringer fra JOD til AUD avhenger av faktorer som overføringsbeløpet. Vanligvis kommer større overføringer med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Sjekk sammenligningstabellen for å sammenligne Bank of Jordan -gebyrer med Xe.
Hvorfor overføre med Xe i stedet for tradisjonelle banker?
Bedre priser
Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din for å se forskjellen.
Lavere avgifter
Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.
Raskere overføringer
De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi vet hvor viktig det er at pengene dine blir levert raskt og pålitelig.
Xe 24/5 ekspert global overføringsstøtte
Trenger du hjelp med din internasjonale pengeoverføring? Vi er her for å hjelpe – ta kontakt med oss i dag for personlig støtte!
Overfør mer med Xes høyere grenser for sending på nett
Vi tilbyr høyere grenser for nettbaserte overføringer enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Klar til å komme i gang?
Du har sammenlignet valutakursene til Bank of Jordan med Xe, og det er på tide å få mest mulig valuta for pengene for internasjonale pengeoverføringer. Din første overføring er bare noen få klikk unna – start nå og ta pengene dine videre!
Ofte stilte spørsmål
Valutakursen som tilbys av Bank of Jordan for å konvertere Jordansk dinar (JOD) til Australsk dollar (AUD) kan inneholde en margin over den reelle midtre markedskursen. Dette betyr at du kan motta mindre Australsk dollar enn forventet. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan prisen til Bank of Jordaner sammenlignet med Xe og andre leverandører.
Bank of Jordan kan kreve et fast overføringsgebyr, et prosentbasert gebyr eller begge deler, avhengig av overføringsmetode og destinasjon. Disse gebyrene – sammen med valutakursen – påvirker hvor mye mottakeren din mottar. Verktøyet vårt analyserer det slik at du kan sammenligne totalkostnaden med andre alternativer som Xe.
Overføringer fra Jordansk dinar til Australsk dollar med Bank of Jordan tar vanligvis 1 til 5 virkedager. Tidspunktet avhenger av frister, helligdager, destinasjonsland og mottakerbankens behandlingstider. Xe tilbyr levering samme dag for de fleste overføringer.
Bank of Jordan kan ha daglige grenser eller grenser per overføring for internasjonale overføringer. Du må kanskje også besøke en filial for større beløp. Xe støtter høyere grenser for sending på nett, noe som gir fleksibilitet og bekvemmelighet ved overføring av større summer internasjonalt.
Mange leverandører, inkludert Bank of Jordan, kan oppdatere valutakursene sine basert på markedsforhold. Kursene kan imidlertid settes én gang daglig eller justeres sjeldnere enn de fra dedikerte valutatjenester. Xe oppdaterer priser live, noe som gir deg større kontroll over når du skal sende.