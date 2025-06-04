ABA Bank valutakurs

Vurderer du å bruke ABA Bank for din internasjonale pengeoverføring? Sammenlign ABA Bank valutakurser og gebyrer for å oppdage potensielle besparelser med Xe.

1000$
usd
USD - Amerikanske dollar
eur
EUR - Euro

Snakk med en valutaekspert i dag. Vi kan slå konkurrentenes priser.

Planlegg en samtale
Xe
Vekslingskurs
0.832500
Overføringsgebyr$0
Mottaker får€832.50
Send nå

Vi har ikke ABA Bank kurser for dette valutaparet ennå, men du kan fortsatt sammenligne et tilbud fra ABA Bank med Xes livekurs for å se potensielle besparelser. Sjekk tilbake snart, vi utvider alltid våre data for å gi deg flere kurser.

Om ABA

Etablert i 1996 i Phnom Penh, betjener ABA (tidligere Advanced Bank of Asia) enkeltpersoner og bedrifter med kontoer, kort, forbruker- og SMB-lån, handelsfinansiering, kontanthåndtering og prisbelønt mobilbank. Sterk styring og regionale forbindelser støtter eksportører, detaljister og voksende entreprenører.

How long does it take to send money with your bank?

Hvor lang tid tar en pengeoverføring fra ABA Bank ?

Leveringstider for internasjonale overføringer med ABA Bank varierer basert på betalingsmåte, transaksjonstidspunkt og mottakerens land. Vanligvis tar internasjonale bankoverføringer 1 til 5 virkedager. Faktorer som helligdager og sikkerhetskontroller kan også påvirke leveringen. Sjekk tidsfristen for ABA Bank for å unngå forsinkelser.

What are banks' money transfer fees?

Hva er gebyrer og kostnader for pengeoverføringer til ABA Bank?

Kostnaden for en internasjonal pengeoverføring med ABA Bank avhenger av mange faktorer, inkludert overføringsbeløpet og destinasjonsvalutaen. Vanligvis kommer større overføringer med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Sjekk sammenligningstabellen for å sammenligne ABA Bank -gebyrer med Xe.

Hvorfor overføre med Xe i stedet for tradisjonelle banker?

Better rates

Bedre priser

Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din for å se forskjellen.

Send mer
Lower fees

Lavere avgifter

Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.

Bruk mindre
Faster transfers

Raskere overføringer

De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi vet hvor viktig det er at pengene dine blir levert raskt og pålitelig.

Send raskere
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 ekspert global overføringsstøtte

Trenger du hjelp med din internasjonale pengeoverføring? Vi er her for å hjelpe – ta kontakt med oss i dag for personlig støtte!

Ring oss: +1 (800) 772-7779
Transfer more with Xe's higher online send limits

Overfør mer med Xes høyere grenser for sending på nett

Vi tilbyr høyere grenser for nettbaserte overføringer enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.

Begynn å sende

Xe er betrodd av millioner over hele verden

Klar til å komme i gang?

Du har sammenlignet valutakursene til ABA Bank med Xe, og det er på tide å få mest mulig valuta for pengene for internasjonale pengeoverføringer. Din første overføring er bare noen få klikk unna – start nå og ta pengene dine videre!

Begynn å spare på overføringer

Ofte stilte spørsmål

Valutakursene til ABA Bank kan avvike betydelig fra dedikerte pengeoverføringstjenester. Tradisjonelle banker legger ofte til et påslag på rentene sine, noe som betyr at mottakeren din kan motta mindre. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan ABA Bank står seg mot Xe og andre leverandører i sanntid.

Å sammenligne ABA Bank med andre internasjonale pengeoverføringstjenester hjelper deg med å ta smartere økonomiske beslutninger. Små forskjeller i priser og gebyrer kan føre til betydelige besparelser – spesielt ved større overføringer. Sammenligningsverktøyet vårt gjør det enkelt å finne den beste verdien for ditt spesifikke valutapar.

Valutakursen ABA Bank refererer til kursen de tilbyr for å konvertere én valuta til en annen under en internasjonal pengeoverføring. Denne renten kan inkludere en margin over gjennomsnittlig markedsrente, noe som kan redusere det endelige beløpet mottakeren din mottar. Sammenlign ABA Bank s kurs med Xes sanntidskurser for å se forskjellen.

Mange banker og pengeoverføringsleverandører – inkludert ABA Bank– kan kreve et overføringsgebyr. Dette kan være et fast gebyr eller variere avhengig av beløp, destinasjon eller overføringsmetode. Sammenligningsverktøyet vårt viser tydelig gebyrer og valutakurser, slik at du enkelt kan se den totale kostnaden.

Overføringstider med ABA Bank avhenger av destinasjon, valuta og betalingsmåte. Mange overføringer tar 1–5 virkedager, men forsinkelser kan oppstå på grunn av bankens behandlingstider eller ekstra sjekker. I motsetning til dette fullfører Xe de fleste overføringer i løpet av minutter.

ABA Bank kan innføre daglige grenser eller kreve personlige besøk for store overføringer. Xe støtter høyere grenser for overføringer på nett, noe som gir deg mer fleksibilitet når du flytter store beløp – uten at du trenger å dele opp betalinger eller gå til en filial.