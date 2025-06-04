ABA Bank valutakurs
Vurderer du å bruke ABA Bank for din internasjonale pengeoverføring? Sammenlign ABA Bank valutakurser og gebyrer for å oppdage potensielle besparelser med Xe.
|Leverandør
|Vekslingskurs
|Overføringsgebyr
|Mottaker får
0.832500
|$0
€832.50Send nå
Vi har ikke ABA Bank kurser for dette valutaparet ennå, men du kan fortsatt sammenligne et tilbud fra ABA Bank med Xes livekurs for å se potensielle besparelser. Sjekk tilbake snart, vi utvider alltid våre data for å gi deg flere kurser.
Om ABA
Etablert i 1996 i Phnom Penh, betjener ABA (tidligere Advanced Bank of Asia) enkeltpersoner og bedrifter med kontoer, kort, forbruker- og SMB-lån, handelsfinansiering, kontanthåndtering og prisbelønt mobilbank. Sterk styring og regionale forbindelser støtter eksportører, detaljister og voksende entreprenører.
Hvor lang tid tar en pengeoverføring fra ABA Bank ?
Leveringstider for internasjonale overføringer med ABA Bank varierer basert på betalingsmåte, transaksjonstidspunkt og mottakerens land. Vanligvis tar internasjonale bankoverføringer 1 til 5 virkedager. Faktorer som helligdager og sikkerhetskontroller kan også påvirke leveringen. Sjekk tidsfristen for ABA Bank for å unngå forsinkelser.
Hva er gebyrer og kostnader for pengeoverføringer til ABA Bank?
Kostnaden for en internasjonal pengeoverføring med ABA Bank avhenger av mange faktorer, inkludert overføringsbeløpet og destinasjonsvalutaen. Vanligvis kommer større overføringer med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Sjekk sammenligningstabellen for å sammenligne ABA Bank -gebyrer med Xe.
Hvorfor overføre med Xe i stedet for tradisjonelle banker?
Bedre priser
Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din for å se forskjellen.
Lavere avgifter
Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.
Raskere overføringer
De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi vet hvor viktig det er at pengene dine blir levert raskt og pålitelig.
Xe 24/5 ekspert global overføringsstøtte
Trenger du hjelp med din internasjonale pengeoverføring? Vi er her for å hjelpe – ta kontakt med oss i dag for personlig støtte!
Overfør mer med Xes høyere grenser for sending på nett
Vi tilbyr høyere grenser for nettbaserte overføringer enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Ofte stilte spørsmål
Valutakursene til ABA Bank kan avvike betydelig fra dedikerte pengeoverføringstjenester. Tradisjonelle banker legger ofte til et påslag på rentene sine, noe som betyr at mottakeren din kan motta mindre. Bruk sammenligningstabellen vår for å se hvordan ABA Bank står seg mot Xe og andre leverandører i sanntid.
Å sammenligne ABA Bank med andre internasjonale pengeoverføringstjenester hjelper deg med å ta smartere økonomiske beslutninger. Små forskjeller i priser og gebyrer kan føre til betydelige besparelser – spesielt ved større overføringer. Sammenligningsverktøyet vårt gjør det enkelt å finne den beste verdien for ditt spesifikke valutapar.
Valutakursen ABA Bank refererer til kursen de tilbyr for å konvertere én valuta til en annen under en internasjonal pengeoverføring. Denne renten kan inkludere en margin over gjennomsnittlig markedsrente, noe som kan redusere det endelige beløpet mottakeren din mottar. Sammenlign ABA Bank s kurs med Xes sanntidskurser for å se forskjellen.
Mange banker og pengeoverføringsleverandører – inkludert ABA Bank– kan kreve et overføringsgebyr. Dette kan være et fast gebyr eller variere avhengig av beløp, destinasjon eller overføringsmetode. Sammenligningsverktøyet vårt viser tydelig gebyrer og valutakurser, slik at du enkelt kan se den totale kostnaden.
Overføringstider med ABA Bank avhenger av destinasjon, valuta og betalingsmåte. Mange overføringer tar 1–5 virkedager, men forsinkelser kan oppstå på grunn av bankens behandlingstider eller ekstra sjekker. I motsetning til dette fullfører Xe de fleste overføringer i løpet av minutter.
ABA Bank kan innføre daglige grenser eller kreve personlige besøk for store overføringer. Xe støtter høyere grenser for overføringer på nett, noe som gir deg mer fleksibilitet når du flytter store beløp – uten at du trenger å dele opp betalinger eller gå til en filial.