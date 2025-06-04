Nozares Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited vietnē Beijing, Ķīna
Izmantojiet zemāk redzamo tabulu, lai atrastu savu Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited filiāli un iegūtu detalizētu informāciju par tās attiecīgo SWIFT kodu.
Atrast SWIFT kodu
Par šiem SWIFT kodiem
Nodaļu SWIFT kodus izmanto, lai identificētu konkrētas bankas atrašanās vietu, nosūtot starptautiskos maksājumus. Dažas bankas, tostarp Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited, var piešķirt unikālus kodus filiālēm tādās pilsētās kā Beijing, lai palīdzētu precīzāk apstrādāt pārskaitījumus. Ne visās filiālēs ir unikāli kodi, taču, ja tādi ir pieejami, vislabāk ir izmantot to, kas atbilst jūsu vietējai filiālei.
Ko darīt, ja jūsu vietējā filiāle nav iekļauta sarakstā?
Ja jūsu Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited filiāle Beijing nav norādīta iepriekš, jūs joprojām varat nosūtīt starptautisko maksājumu, izmantojot globālā galvenā biroja SWIFT kodu. Tā vietā, lai novirzītu līdzekļus uz konkrētu filiāli, tie tiks apstrādāti bankas centrālajā sistēmā un pēc tam novirzīti uz pareizo banku.
Sūtot naudu uz Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited, izvēlieties Xe , Beijing
Labāki tarifi
Salīdziniet mūs ar savu banku un atklājiet ietaupījumus. Mūsu likmes bieži vien ir izdevīgākas nekā lielākajās bankās, tādējādi maksimāli palielinot jūsu pārskaitījuma vērtību.
Zemākas maksas
Pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs jums uzrādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat. Mūsu zemāka maksa nozīmē lielākus ietaupījumus jums.
Ātrāki pārskaitījumi
Lielākā daļa pārsūtījumu tiek pabeigti tajā pašā dienā. Mēs saprotam, ka, kad runa ir par jūsu naudu, ir svarīgs laiks.
Pārbaudiet, vai jūsu SWIFT maksājumā nav kļūdu
Pirms SWIFT maksājuma nosūtīšanas divreiz pārbaudiet, vai SWIFT kods atbilst saņēmēja bankas kodam un vai konta numurs un nosaukums ir ievadīti pareizi. Pat nelielas kļūdas var aizkavēt vai bloķēt pārsūtīšanu. Ja esat veicis pārskaitījumu ar nepareizu informāciju, sazinieties ar savu banku.
Maksājuma saņemšana uz Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited vietnē Beijing?
Ja gatavojaties saņemt naudu no ārzemēm, norādiet sūtītājam savas bankas un filiāles SWIFT kodu, lai nodrošinātu, ka jūsu līdzekļi precīzi un droši nonāk jūsu kontā. Ja nevarat atrast savas filiāles SWIFT kodu, pārbaudiet, vai Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited ir globālais galvenā biroja kods, vai sazinieties ar to tieši, lai uzzinātu labāko alternatīvu.
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Vai esat gatavi sūtīt naudu uz Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited in Beijing?
Xe ļauj ērti sūtīt naudu uz Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited un tūkstošiem citu banku visā pasaulē. Jūs varat droši sūtīt naudu uz vairāk nekā 130 valūtām un veikt pārskaitījumus uz 190 valstīm.
Biežāk uzdotie jautājumi
Jā, vietnē Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited var darboties vairākas filiāles Beijing. Katra filiāle var apkalpot dažādus rajonus, piedāvāt dažādus pakalpojumus, un, ja runa ir par starptautiskajiem elektroniskajiem pārskaitījumiem, dažas var pat izmantot atšķirīgus SWIFT kodus. Sniedzot maksājuma norādījumus, ir svarīgi norādīt konkrēto filiāli, kurā atrodas jūsu konts.
Savas filiāles SWIFT kodu varat atrast tabulā šīs lapas augšpusē, kurā uzskaitīti zināmie Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited SWIFT kodi filiālēm Beijing. Ja neesat pārliecināts, kurai filiālei ir piesaistīts jūsu konts, varat pārbaudīt bankas konta izrakstu, apmeklēt tiešsaistes bankas portālu vai sazināties tieši ar filiāli. Šaubu gadījumā droša alternatīva ir bankas galvenā biroja SWIFT koda izmantošana.
Izmantojot filiālei specifisku SWIFT kodu - ja tāds ir pieejams jūsu atrašanās vietai - var uzlabot starptautiskā pārskaitījuma precizitāti un ātrumu. Tas palīdz nodrošināt, ka līdzekļi tiek novirzīti tieši uz pareizo filiāli, kas var saīsināt apstrādes laiku un vajadzības gadījumā atvieglot darījuma izsekojamību. Tas ir īpaši noderīgi, ja veicat lielākus pārskaitījumus vai laikā veicamus maksājumus.
Ja izmantojat nepareizu SWIFT kodu, jūsu maksājums var aizkavēties, tikt nepareizi novirzīts vai pat noraidīts saņēmējā bankā. Dažos gadījumos līdzekļi var tikt nosūtīti atpakaļ sūtītājam, un var tikt piemērota papildu maksa. Vienmēr pārliecinieties, ka SWIFT kods atbilst jūsu filiāles vai oficiālā galvenā biroja kodam. Ja neesat pārliecināts, pirms pārskaitījuma veikšanas sazinieties ar Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited.
Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited filiāļu sarakstu Beijing, kurām ir atsevišķi SWIFT kodi, var apskatīt tabulā iepriekš. Lai apskatītu starptautisko pārskaitījumu norādījumus, varat arī sazināties tieši ar savu filiāli vai pieteikties internetbankā. Ja jūsu filiālei nav sava koda, tā, visticamāk, pēc noklusējuma izmanto galvenā biroja kodu.
Ne vienmēr. Aramco Far East (beijing) Business Services Company Limited filiālēm var būt unikāli kodi konkrētām atrašanās vietām vai funkcijām - jo īpaši liela apjoma vai specializētām korporatīvajām filiālēm. Vienmēr mēģiniet izmantot jūsu filiālei raksturīgo SWIFT kodu, ja tas ir pieejams; pretējā gadījumā parasti izmanto galvenā biroja kodu.
Atruna
Šajā lapā sniegtie SWIFT kodi, banku nosaukumi, adreses un cita saistītā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt precizitāti, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, aktuāla vai bez kļūdām. Sīkāka informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un var neatspoguļot jaunākos datus, kas pieejami attiecīgajās finanšu iestādēs.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku, finanšu iestāžu vai starpnieku juridisko statusu, regulatīvo statusu vai darbības integritāti. Mēs neatbalstām un nepārbaudām nevienas iekļautās struktūras leģitimitāti, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību par sniegtās informācijas izmantošanu.
Jebkurus finanšu darījumus vai lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju, veicat uz savu risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem, kā arī par darījumiem ar trešām personām, kuru informācija ir parādīta šajā vietnē.
Pirms darījuma veikšanas iesakām patstāvīgi pārbaudīt visu informāciju attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā un nav tulkota. Lai gan pārējā šīs lapas daļa var tikt parādīta jūsu izvēlētajā valodā, juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.