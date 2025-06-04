JAPAN POST BANK, CO., LTD SWIFT kods ir
JPPSJPJJ IRS
Bankas nosaukums
JAPAN POST BANK, CO., LTD
Pilsēta
CHIYODA
Adrese
2-3-1, OTEMACHI, CHIYODA, TOKYO, 100-8798
Valsts
JAPAN
SWIFT kods tiek regulāri pārbaudīts un atjaunināts
Kopā
Kad izmantot JPPSJPJJIRS?
SWIFT kodi tiek izmantoti, lai nodrošinātu, ka jūsu nauda sasniedz pareizo vietu, sūtot vai saņemot naudu pāri robežām. Izmantojiet JPPSJPJJIRS, ja vēlaties sūtīt naudu uz JAPAN POST BANK, CO., LTD uz iepriekš norādīto adresi, pilsētu un valsti. Vienmēr pārliecinieties, ka izmantotais SWIFT kods pieder galamērķa bankai.
Sadalīšana JPPSJPJJIRS
SWIFT/BIC kodus veido 8 līdz 11 burti un cipari, lai identificētu konkrētu banku un filiāli pasaulē.
Bankas kods (JPPS): Šie 4 burti apzīmē JAPAN POST BANK, CO., LTD
Valsts kods (JP): Šie 2 burti norāda bankas valsti: Japāna.
Atrašanās vietas kods (JJ): Šīs 2 zīmes norāda bankas galvenā biroja atrašanās vietu.
Nozares kods (IRS): Šie 3 cipari norāda konkrētu filiāli. BIC kodi, kas beidzas ar "XXX", norāda uz bankas galveno biroju.
JAPAN POST BANK, CO., LTD
|SWIFT kods
|JPPSJPJJIRS
|SWIFT kods (8 rakstzīmes)
|JPPSJPJJ
|Filiāles kods
|IRS
|Bankas nosaukums
|JAPAN POST BANK, CO., LTD
|Filiāles nosaukums
|JAPAN POST BANK, CO., LTD
|Adrese
|2-3-1
|Pilsēta
|CHIYODA
|Valsts
|Japāna
JAPAN POST BANK, CO., LTD koda informācija
Pareizi SWIFT kodi ir ļoti svarīgi, lai izvairītos no jebkādām problēmām vai kavējumiem pārskaitījumos. Pirms SWIFT koda izmantošanas pārliecinieties, ka:
Pārbaudiet banku: Divreiz pārbaudiet, vai bankas nosaukums atbilst saņēmēja bankas nosaukumam.
Pārbaudiet filiāles nosaukumu: ja izmantojat filiālei specifisku SWIFT kodu, pārliecinieties, vai šī filiāle atbilst saņēmēja filiālei.
Apstipriniet valsti: Bankas ir izvietotas visā pasaulē. Pārbaudiet, vai SWIFT kods atbilst galamērķa bankas valstij.
Izvēlieties Xe, sūtot naudu uz JAPAN POST BANK, CO., LTD
Labāki tarifi
Salīdziniet mūs ar savu banku un atklājiet ietaupījumus. Mūsu likmes bieži vien ir izdevīgākas nekā lielākajās bankās, tādējādi maksimāli palielinot jūsu pārskaitījuma vērtību.
Zemākas maksas
Pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs jums uzrādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat. Mūsu zemāka maksa nozīmē lielākus ietaupījumus jums.
Ātrāki pārskaitījumi
Lielākā daļa pārsūtījumu tiek pabeigti tajā pašā dienā. Mēs saprotam, ka, kad runa ir par jūsu naudu, ir svarīgs laiks.
Xe 24/5 ekspertu globālais pārsūtīšanas atbalsts
Nepieciešama palīdzība ar starptautisko SWIFT naudas pārvedumu? Mēs esam šeit, lai palīdzētu - sazinieties ar mums jau šodien, lai saņemtu personalizētu atbalstu!
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Vai esat gatavi sūtīt naudu uz JAPAN POST BANK, CO., LTD?
Xe ļauj ērti sūtīt naudu uz JAPAN POST BANK, CO., LTD un tūkstošiem citu banku visā pasaulē. Jūs varat droši sūtīt naudu uz vairāk nekā 130 valūtām un veikt pārskaitījumus uz 190 valstīm.
Biežāk uzdotie jautājumi par JPPSJPJJIRS
SWIFT kods ir unikāls identifikators, ko izmanto, lai atpazītu bankas un finanšu iestādes visā pasaulē starptautiskiem naudas pārvedumiem. SWIFT nozīmē Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Šie kodi palīdz nodrošināt, ka maksājumi tiek novirzīti uz pareizo banku un valsti. Tipisks SWIFT kods ir 8 vai 11 rakstzīmes garš, un tajā ietverta informācija par banku, valsti, atrašanās vietu un dažkārt arī konkrētu filiāli.
Ne vienmēr. Dažas bankas visām filiālēm izmanto vienu SWIFT kodu (parasti galvenā biroja kodu, kas beidzas ar XXX). Citi atsevišķām filiālēm piešķir unikālus SWIFT kodus, bieži vien ar īpašiem pēdējiem trim burtiem. Ja saņēmējs ir norādījis filiālei specifisku kodu, labāk to izmantot - tas var palīdzēt paātrināt apstrādi vai nodrošināt, ka maksājums ātrāk nonāk pareizajā vietā.
Sūtot vai saņemot starptautiskus bankas pārskaitījumus uz JAPAN POST BANK, CO., LTD iepriekš norādītajā pilsētā un adresē, jums jāizmanto JPPSJPJJIRS. Tā identificē saņēmēja banku un filiāli, jo īpaši, sūtot līdzekļus pāri robežām, izmantojot SWIFT tīklu. Dažās valstīs un dažos maksājumu veidos SWIFT kods var nebūt nepieciešams, tāpēc pirms pārskaitījuma iniciēšanas vienmēr sazinieties ar saņēmēju vai banku.
SWIFT/BIC kods JPPSJPJJIRS ir JAPAN POST BANK, CO., LTD starptautiskajiem pārskaitījumiem. Šeit ir sniegts sadalījums, ko nozīmē katra koda daļa:
JPPS - Šis ir bankas kods, kas apzīmē JAPAN POST BANK, CO., LTD
JP - Tas ir valsts kods, kas norāda, kurā valstī atrodas banka. Japāna
JJ - Tas ir atrašanās vietas kods, kas norāda bankas galveno biroju.
IRS - Tas ir filiāles kods, un, ja tas parādās kā "XXX", tas attiecas uz galveno biroju vai galveno filiāli.
Jā, JAPAN POST BANK, CO., LTD var darboties vairākas filiāles. Katra filiāle var apkalpot dažādus reģionus, piedāvāt atšķirīgus pakalpojumus, un, ja runa ir par starptautiskajiem elektroniskajiem pārskaitījumiem, dažas var pat izmantot atšķirīgus SWIFT kodus. Sniedzot maksājuma norādījumus, ir svarīgi norādīt konkrēto filiāli, kurā atrodas jūsu konts.
Ja izmantojat nepareizu SWIFT kodu, jūsu maksājums var aizkavēties, tikt nepareizi novirzīts vai pat noraidīts saņēmējā bankā. Dažos gadījumos līdzekļi var tikt nosūtīti atpakaļ sūtītājam, un var tikt piemērota papildu maksa. Vienmēr pārliecinieties, ka SWIFT kods atbilst jūsu filiāles vai oficiālā galvenā biroja kodam. Ja neesat pārliecināts, pirms pārskaitījuma veikšanas sazinieties ar JAPAN POST BANK, CO., LTD.
Atruna
Šajā lapā sniegtie SWIFT kodi, banku nosaukumi, adreses un cita saistītā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt precizitāti, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, aktuāla vai bez kļūdām. Sīkāka informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un var neatspoguļot jaunākos datus, kas pieejami attiecīgajās finanšu iestādēs.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku, finanšu iestāžu vai starpnieku juridisko statusu, regulatīvo statusu vai darbības integritāti. Mēs neatbalstām un nepārbaudām nevienas iekļautās struktūras leģitimitāti, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību par sniegtās informācijas izmantošanu.
Jebkurus finanšu darījumus vai lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju, veicat uz savu risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem, kā arī par darījumiem ar trešām personām, kuru informācija ir parādīta šajā vietnē.
Pirms darījuma veikšanas iesakām patstāvīgi pārbaudīt visu informāciju attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā un nav tulkota. Lai gan pārējā šīs lapas daļa var tikt parādīta jūsu izvēlētajā valodā, juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.