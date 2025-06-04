  1. Sākums
SYP - Sīrijas mārciņa

Sīrijas mārciņa ir Sīrija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Sīrijas mārciņa maiņas kurss ir SYP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir SYP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Sīrijas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Sīrijas mārciņa statistika

NosaukumsSīrijas mārciņa
Simbols£
Mazākā vienība1/100 = Piastra
Mazākās vienības simbolsPiastra
Populārākā SYP konvertācijaSYP uz USD
Populārākā SYP diagrammaSYP uz USD diagramma

Sīrijas mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: £1, £2, £5, £10, £25
BanknotesBieži izmantots: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Centrālā bankaSīrijas Centrālā banka
Lietotāji
Sīrija

