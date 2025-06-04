SYP - Sīrijas mārciņa
Sīrijas mārciņa ir Sīrija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Sīrijas mārciņa maiņas kurss ir SYP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir SYP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Sīrijas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Sīrijas mārciņa statistika
|Nosaukums
|Sīrijas mārciņa
|Simbols
|£
|Mazākā vienība
|1/100 = Piastra
|Mazākās vienības simbols
|Piastra
|Populārākā SYP konvertācija
|SYP uz USD
|Populārākā SYP diagramma
|SYP uz USD diagramma
Sīrijas mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: £1, £2, £5, £10, £25
|Banknotes
|Bieži izmantots: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Centrālā banka
|Sīrijas Centrālā banka
|Lietotāji
Sīrija
Sīrija
Kāpēc jūs interesē SYP?
