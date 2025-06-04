  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. RUB

rub
RUB - Krievijas rublis

Krievijas rublis ir Russia valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Krievijas rublis maiņas kurss ir RUB uz USD kurss. Valūtas kods Rubļi ir RUB, un valūtas simbols ir ₽. Zemāk atradīsiet Krievijas rublis kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

rub
RUBKrievijas rublis

Rublis ir bijusi Krievijas valūta aptuveni 500 gadus; tā ir izmantota dažādās valstīs tās vēstures gaitā. Ir bijušas dažādas rublis versijas, ņemot vērā dažādās izmaiņas valūtas vērtībā.

Gadi Rublis apraksts
Pirmais rublis 1500s-1921
  • Rublis palika oficiālā Krievijas valūta līdz 1921. gadam, kad tā dramatiski samazinājās vērtībā
  • 1710. gadā rublim tika piešķirta pirmā apakšvienība - kopeikas, kur 100 kopeikas veidoja vienu rubli
  • Tika izmantots bimetāliskais standarts - zelts un sudrabs
  • 1885. gadā tika pieņemts jauns standarts, un rublis tika piesaistīts Francijas frankam ar kursu 1 rublis pret 4 frankiem
Otrais rublis 1921-1922
  • Notika pārdošana ar kursu 1 jauns pret 10,000 vecajiem rubļiem
  • Červonci tika izmantoti arī sākot no 1922. gada
Trešais rublis 1923-1924
  • Sovjetu Savienība izdeva pārdošanu ar kursu 1 jauns pret 100 vecajiem rubļiem
Ceturtais rublis 1924-1947
  • Pazīstams kā zelta rublis, ceturtā versija tika izdota ar kursu 50,000 veco rubļu pret 1 jauno rubli
Piektais rublis 1947-1961
  • Pēc Otrā pasaules kara tika noteikta vēl viena pārdošana ar kursu 10 veco rubļu pret 1 jauno rubli
Sestais rublis 1961-1997
  • Balstoties uz 1947. gada reformu, tika noteikta vēl viena pārdošana
  • Pēc Sovjetu Savienības sabrukuma Krievija turpināja izmantot rubli, aizstājot vecās banknotes
Septītais rublis 1998-līdz šim
  • 1998. gadā tika noteikta vēl viena pārdošana ar kursu 1 jauns pret 1,000 vecajiem rubļiem
  • Tajā gadā, sešus mēnešus pēc Krievijas finanšu krīzes, RUB zaudēja 70% no savas vērtības pret ASV dolāru
  • 2010. gadā Krievija un Ķīna nolēma izmantot savas nacionālās valūtas kopīgai tirdzniecībai

Krievijas rublis statistika

NosaukumsKrievijas rublis
Simbols
Mazākā vienība1/100 = kopeika
Mazākās vienības simbolsк.
Populārākā RUB konvertācijaRUB uz USD
Populārākā RUB diagrammaRUB uz USD diagramma

Krievijas rublis profils

MonētasBieži izmantots: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Reti izmantots: к.1, к.5, ₽10
BanknotesBieži izmantots: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Reti izmantots: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
Centrālā bankaKrievijas banka
Lietotāji
Krievija, Tadžikistāna

Kāpēc jūs interesē RUB?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt RUB e-pasta atjauninājumusIegūt RUB kursus savā tālrunīIegūt RUB valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789847
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.671016

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%