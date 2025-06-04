RUB - Krievijas rublis
Krievijas rublis ir Russia valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Krievijas rublis maiņas kurss ir RUB uz USD kurss. Valūtas kods Rubļi ir RUB, un valūtas simbols ir ₽. Zemāk atradīsiet Krievijas rublis kursus un valūtas konvertētāju.
Rublis ir bijusi Krievijas valūta aptuveni 500 gadus; tā ir izmantota dažādās valstīs tās vēstures gaitā. Ir bijušas dažādas rublis versijas, ņemot vērā dažādās izmaiņas valūtas vērtībā.
|Gadi
|Rublis apraksts
|Pirmais rublis
|1500s-1921
|
|Otrais rublis
|1921-1922
|
|Trešais rublis
|1923-1924
|
|Ceturtais rublis
|1924-1947
|
|Piektais rublis
|1947-1961
|
|Sestais rublis
|1961-1997
|
|Septītais rublis
|1998-līdz šim
|
Krievijas rublis statistika
|Nosaukums
|Krievijas rublis
|Simbols
|₽
|Mazākā vienība
|1/100 = kopeika
|Mazākās vienības simbols
|к.
|Populārākā RUB konvertācija
|RUB uz USD
|Populārākā RUB diagramma
|RUB uz USD diagramma
Krievijas rublis profils
|Monētas
|Bieži izmantots: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Reti izmantots: к.1, к.5, ₽10
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Reti izmantots: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Centrālā banka
|Krievijas banka
|Lietotāji
Krievija, Tadžikistāna
Krievija, Tadžikistāna
Kāpēc jūs interesē RUB?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt RUB e-pasta atjauninājumusIegūt RUB kursus savā tālrunīIegūt RUB valūtas datu API savam uzņēmumam