KPW - Ziemeļkorejas vona

Ziemeļkorejas vona ir Koreja (Ziemeļu) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ziemeļkorejas vona maiņas kurss ir KPW uz USD kurss. Valūtas kods Won ir KPW, un valūtas simbols ir ₩. Zemāk atradīsiet Ziemeļkorejas vona kursus un valūtas konvertētāju.

Ziemeļkorejas vona statistika

NosaukumsZiemeļkorejas vona
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Čons
Mazākās vienības simbolsČons
Populārākā KPW konvertācijaKPW uz USD
Populārākā KPW diagrammaKPW uz USD diagramma

Ziemeļkorejas vona profils

MonētasBieži izmantots: Čons1, Čons5, Čons10, Čons50, ₩1
BanknotesBieži izmantots: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Lietotāji
Koreja (Ziemeļu)

