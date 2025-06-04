KPW - Ziemeļkorejas vona
Ziemeļkorejas vona ir Koreja (Ziemeļu) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ziemeļkorejas vona maiņas kurss ir KPW uz USD kurss. Valūtas kods Won ir KPW, un valūtas simbols ir ₩. Zemāk atradīsiet Ziemeļkorejas vona kursus un valūtas konvertētāju.
Ziemeļkorejas vona statistika
|Nosaukums
|Ziemeļkorejas vona
|Simbols
|₩
|Mazākā vienība
|1/100 = Čons
|Mazākās vienības simbols
|Čons
|Populārākā KPW konvertācija
|KPW uz USD
|Populārākā KPW diagramma
|KPW uz USD diagramma
Ziemeļkorejas vona profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Čons1, Čons5, Čons10, Čons50, ₩1
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Lietotāji
Koreja (Ziemeļu)
Koreja (Ziemeļu)
Kāpēc jūs interesē KPW?
