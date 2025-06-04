IRR - Irānas riāls
Irānas riāls ir Irāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Irānas riāls maiņas kurss ir IRR uz USD kurss. Valūtas kods Riali ir IRR, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Irānas riāls kursus un valūtas konvertētāju.
Irānas riāls statistika
|Nosaukums
|Irānas riāls
|Simbols
|﷼
|Mazākā vienība
|1/100 = Dinārs
|Mazākās vienības simbols
|Dinārs
|Populārākā IRR konvertācija
|IRR uz USD
|Populārākā IRR diagramma
|IRR uz USD diagramma
Irānas riāls profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Banknotes
|Bieži izmantots: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Centrālā banka
|Islāma Republikas Irānas Centrālā banka
|Lietotāji
Irāna
