IRR - Irānas riāls

Irānas riāls ir Irāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Irānas riāls maiņas kurss ir IRR uz USD kurss. Valūtas kods Riali ir IRR, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Irānas riāls kursus un valūtas konvertētāju.

Irānas riāls statistika

NosaukumsIrānas riāls
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Dinārs
Mazākās vienības simbolsDinārs
Populārākā IRR konvertācijaIRR uz USD
Populārākā IRR diagrammaIRR uz USD diagramma

Irānas riāls profils

MonētasBieži izmantots: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
BanknotesBieži izmantots: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Centrālā bankaIslāma Republikas Irānas Centrālā banka
Lietotāji
Irāna

