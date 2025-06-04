CUP - Kubas peso
Kubas peso ir Kuba valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kubas peso maiņas kurss ir CUP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir CUP, un valūtas simbols ir ₱. Zemāk atradīsiet Kubas peso kursus un valūtas konvertētāju.
Kubas peso statistika
|Nosaukums
|Kubas peso
|Simbols
|₱
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā CUP konvertācija
|CUP uz USD
|Populārākā CUP diagramma
|CUP uz USD diagramma
Kubas peso profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Centrālā banka
|Kubas Centrālā banka
|Lietotāji
Kuba
Kuba
