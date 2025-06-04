  1. Sākums
CUP - Kubas peso

Kubas peso ir Kuba valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kubas peso maiņas kurss ir CUP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir CUP, un valūtas simbols ir ₱. Zemāk atradīsiet Kubas peso kursus un valūtas konvertētāju.

Kubas peso statistika

NosaukumsKubas peso
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbols¢
Populārākā CUP konvertācijaCUP uz USD
Populārākā CUP diagrammaCUP uz USD diagramma

Kubas peso profils

MonētasBieži izmantots: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
BanknotesBieži izmantots: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Centrālā bankaKubas Centrālā banka
Lietotāji
Kuba

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17639
GBP / EUR1.14652
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.670793

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%