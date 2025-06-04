CUC - Kubas konvertējamais peso
Kubas konvertējamais peso ir Kuba valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kubas konvertējamais peso maiņas kurss ir CUC uz USD kurss. Valūtas kods Konvertējamie pesos ir CUC, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kubas konvertējamais peso kursus un valūtas konvertētāju.
Brīdinājums: Sākot no 2004. gada 14. novembra, visa apmaiņa starp CUC un USD ir pakļauta 10% Kubas nodoklim, kas tiek piemērots visām apmaiņas likmēm.
Sākot no 2011. gada 14. marta, eksports ir atbrīvots no 10% Kubas nodokļa.
Kubas konvertējamais peso statistika
|Nosaukums
|Kubas konvertējamais peso
|Simbols
|CUC$
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo konvertējamais
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā CUC konvertācija
|CUC uz USD
|Populārākā CUC diagramma
|CUC uz USD diagramma
Kubas konvertējamais peso profils
|Iesaukas
|Chavito
|Monētas
|Bieži izmantots: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Banknotes
|Bieži izmantots: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Centrālā banka
|Kubas Centrālā banka
|Lietotāji
Kuba
Kuba
