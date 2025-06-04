  1. Sākums
CUC - Kubas konvertējamais peso

Kubas konvertējamais peso ir Kuba valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kubas konvertējamais peso maiņas kurss ir CUC uz USD kurss. Valūtas kods Konvertējamie pesos ir CUC, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kubas konvertējamais peso kursus un valūtas konvertētāju.

Brīdinājums: Sākot no 2004. gada 14. novembra, visa apmaiņa starp CUC un USD ir pakļauta 10% Kubas nodoklim, kas tiek piemērots visām apmaiņas likmēm.
Sākot no 2011. gada 14. marta, eksports ir atbrīvots no 10% Kubas nodokļa.

Kubas konvertējamais peso statistika

NosaukumsKubas konvertējamais peso
SimbolsCUC$
Mazākā vienība1/100 = Centavo konvertējamais
Mazākās vienības simbols¢
Populārākā CUC konvertācijaCUC uz USD
Populārākā CUC diagrammaCUC uz USD diagramma

Kubas konvertējamais peso profils

IesaukasChavito
MonētasBieži izmantots: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
BanknotesBieži izmantots: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Centrālā bankaKubas Centrālā banka
Lietotāji
Kuba

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17639
GBP / EUR1.14652
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.670793

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%