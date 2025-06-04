BYR - Baltkrievijas rublis
Baltkrievijas rublis ir Baltkrievija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Baltkrievijas rublis maiņas kurss ir BYR uz USD kurss. Valūtas kods Rubļi ir BYR, un valūtas simbols ir Br. Zemāk atradīsiet Baltkrievijas rublis kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: 2016. gada 1. jūlijā jaunais Baltkrievijas rublis (BYN) aizstāja Baltkrievijas rubli (BYR) attiecībā 1:10,000.
Baltkrievijas rublis statistika
|Nosaukums
|Baltkrievijas rublis
|Simbols
|p.
|Mazākā vienība
|1/100 = Kapeyka
|Mazākās vienības simbols
|Kapeyka
|Populārākā BYR konvertācija
|BYR uz USD
|Populārākā BYR diagramma
|BYR uz USD diagramma
Baltkrievijas rublis profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Centrālā banka
|Baltkrievijas Republikas Nacionālā banka
|Lietotāji
Baltkrievija
Baltkrievija
