  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. BYR

byr
BYR - Baltkrievijas rublis

Baltkrievijas rublis ir Baltkrievija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Baltkrievijas rublis maiņas kurss ir BYR uz USD kurss. Valūtas kods Rubļi ir BYR, un valūtas simbols ir Br. Zemāk atradīsiet Baltkrievijas rublis kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: 2016. gada 1. jūlijā jaunais Baltkrievijas rublis (BYN) aizstāja Baltkrievijas rubli (BYR) attiecībā 1:10,000.

Izvēlieties valūtu

byr
BYRBaltkrievijas rublis

Baltkrievijas rublis statistika

NosaukumsBaltkrievijas rublis
Simbolsp.
Mazākā vienība1/100 = Kapeyka
Mazākās vienības simbolsKapeyka
Populārākā BYR konvertācijaBYR uz USD
Populārākā BYR diagrammaBYR uz USD diagramma

Baltkrievijas rublis profils

BanknotesBieži izmantots: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
Centrālā bankaBaltkrievijas Republikas Nacionālā banka
Lietotāji
Baltkrievija

Kāpēc jūs interesē BYR?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt BYR e-pasta atjauninājumusIegūt BYR kursus savā tālrunīIegūt BYR valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.256
AUD / USD0.670781

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%