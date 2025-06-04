BYN - Baltkrievijas rublis
Baltkrievijas rublis ir Baltkrievija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Baltkrievijas rublis maiņas kurss ir BYN uz USD kurss. Valūtas kods Rubļi ir BYN, un valūtas simbols ir Br. Zemāk atradīsiet Baltkrievijas rublis kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: 2016. gada 1. jūlijā jaunais Baltkrievijas rublis (BYN) aizstāja Baltkrievijas rubli (BYR) attiecībā 1:10,000.
Baltkrievijas rublis statistika
|Nosaukums
|Baltkrievijas rublis
|Simbols
|Br
|Mazākā vienība
|1/100 = Kapeyka
|Mazākās vienības simbols
|Kapeyka
|Populārākā BYN konvertācija
|BYN uz USD
|Populārākā BYN diagramma
|BYN uz USD diagramma
Baltkrievijas rublis profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Centrālā banka
|Baltkrievijas Republikas Nacionālā banka
|Lietotāji
Baltkrievija
Baltkrievija
