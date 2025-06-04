  1. Sākums
BYN - Baltkrievijas rublis

Baltkrievijas rublis ir Baltkrievija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Baltkrievijas rublis maiņas kurss ir BYN uz USD kurss. Valūtas kods Rubļi ir BYN, un valūtas simbols ir Br. Zemāk atradīsiet Baltkrievijas rublis kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: 2016. gada 1. jūlijā jaunais Baltkrievijas rublis (BYN) aizstāja Baltkrievijas rubli (BYR) attiecībā 1:10,000.

BYNBaltkrievijas rublis

Baltkrievijas rublis statistika

NosaukumsBaltkrievijas rublis
SimbolsBr
Mazākā vienība1/100 = Kapeyka
Mazākās vienības simbolsKapeyka
Populārākā BYN konvertācijaBYN uz USD
Populārākā BYN diagrammaBYN uz USD diagramma

Baltkrievijas rublis profils

BanknotesBieži izmantots: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
Centrālā bankaBaltkrievijas Republikas Nacionālā banka
Lietotāji
Baltkrievija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.256
AUD / USD0.670781

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%