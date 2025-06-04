Salīdziniet BPI vs Xe

Vai vēlaties izvēlēties starp BPI un Xe starptautiskajam naudas pārvedumam? Salīdziniet valūtas maiņas kursus un komisijas maksas, lai atklātu, ko varat ietaupīt, izmantojot Xe.

Mums vēl nav BPI kursu šim valūtu pārim, bet jūs joprojām varat salīdzināt BPI piedāvājumu ar Xe reāllaika kursu, lai redzētu iespējamos ietaupījumus. Pārbaudiet drīz, mēs pastāvīgi paplašinām savus datus, lai sniegtu jums vairāk kursu.

Kāpēc veikt pārskaitījumus ar Xe, nevis tradicionālajās bankās?

Labāki tarifi

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku, lai redzētu atšķirību.

Sūtīt vairāk
Zemākas maksas

Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.

Tērējiet mazāk
Ātrāki pārskaitījumi

Lielākā daļa pārsūtījumu tiek pabeigti tajā pašā dienā. Mēs zinām, cik svarīgi ir, lai jūsu nauda tiktu piegādāta ātri un droši.

Sūtīt ātrāk
Sūtiet naudu uz vairāk nekā 190+ valstīm ar Xe

Xe atvieglo starptautiskos naudas pārskaitījumus, piedāvājot atbalstu vairāk nekā 190 valstīm un vairāk nekā 130 valūtām. Lai gan salīdzinājuma tabulā ir parādīti galveno valūtu maiņas kursi, pamatojoties uz mūsu rīcībā esošajiem banku datiem, Xe piedāvā daudz plašāku pārskaitījumu iespēju klāstu, nekā parādīts. Ja neredzat vajadzīgo valūtu, apmeklējiet mūsu Sūtīt naudu lapu, lai iepazītos ar visām pieejamajām valūtām un galamērķiem.

Atrodiet savu valūtu
Pārsūtiet vairāk, izmantojot Xe lielākos tiešsaistes sūtījumu limitus

Mēs piedāvājam lielākus tiešsaistes pārskaitījumu limitus nekā tradicionālās bankas, kas ļauj jums nosūtīt vairāk ar vienu pārskaitījumu. Atvadieties no lielāku summu sadalīšanas un izmantojiet vienkāršāku un efektīvāku naudas pārvietošanas veidu.

Sākt sūtīt
Xe 24/5 ekspertu globālais pārsūtīšanas atbalsts

Nepieciešama palīdzība ar starptautisko naudas pārvedumu? Mēs esam šeit, lai palīdzētu - sazinieties ar mums jau šodien, lai saņemtu personalizētu atbalstu!

Zvaniet mums: +1 (800) 772-7779

Kā sūtīt naudu tiešsaistē, izmantojot Xe

Reģistrējieties bez maksas

Pierakstieties savā Xe kontā vai reģistrējieties bez maksas. Tas aizņem tikai dažas minūtes, un jums ir nepieciešama tikai e-pasta adrese.

Saņemt piedāvājumu

Norādiet mums, kādu valūtu vēlaties pārskaitīt, cik daudz naudas vēlaties nosūtīt un galamērķi.

Pievienojiet savu saņēmēju

Sniedziet saņēmēja maksājumu informāciju (jums būs nepieciešama tāda informācija kā vārds, uzvārds un adrese).

Pārbaudiet savu identitāti

Dažiem pārskaitījumiem mums var būt nepieciešami identifikācijas dokumenti, lai apstiprinātu, ka tas patiešām esat jūs, un lai jūsu nauda būtu drošībā.

Apstipriniet savu cenu

Apstipriniet un finansējiet pārskaitījumu ar bankas kontu, kredītkarti vai debetkarti, un viss ir izdarīts!

Transfēra izsekošana

Skatiet, kur atrodas jūsu nauda un kad tā nonāk pie saņēmēja. Saņemiet tērzēšanas, tālruņa un e-pasta atbalstu.

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Vai esat gatavs sākt?

Jūs esat salīdzinājis BPI un Xe valūtas maiņas kursus, un ir pienācis laiks atklāt labāko starptautisko naudas pārvedumu vērtību. Jūsu pirmais pārskaitījums ir tikai dažu klikšķu attālumā - sāciet tagad un nogādājiet savu naudu tālāk!

Biežāk uzdotie jautājumi

Salīdzinot tādus pakalpojumu sniedzējus kā BPI un Xe, varat saprast, cik lielu summu saņēmējs faktiski saņems pēc komisijas maksas un valūtas kursa starpības. Pat nelielas tarifu izmaiņas vai slēptās maksas var izmaksāt dārgāk. Mūsu salīdzināšanas rīks parāda reālo vērtību.

BPI var piedāvāt mazāk izdevīgus valūtas maiņas kursus nekā īpaši naudas pārvedumu pakalpojumu sniedzēji. Daudzi pakalpojumu sniedzēji savos tarifos iekļauj lielāku uzcenojumu, kas nozīmē, ka par nosūtīto naudu jūs saņemat mazāk.

Jā. Xe ir regulēta vairākās valstīs un izmanto nozares standartu šifrēšanu, lai aizsargātu jūsu datus un līdzekļus. Tāpat kā BPI, arī Xe ievēro stingrus atbilstības un drošības protokolus, taču tā platforma ir īpaši izstrādāta starptautiskiem pārskaitījumiem.

Daudzi pakalpojumu sniedzēji ierobežo summu, ko varat pārskaitīt tiešsaistē, jo īpaši attiecībā uz lielākām summām. Xe atbalsta lielākus tiešsaistes pārskaitījumu limitus, kas palīdz jums pārskaitīt vairāk naudas bez nepieciešamības sadalīt darījumus vai apmeklēt filiāli.

Xe piedāvā 24/5 atbalstu, izmantojot tērzēšanu tiešraidē, tālruni un e-pastu, kā arī starptautisko pārskaitījumu ekspertus. Jums nav jāorientējas vispārējos banku zvanu centros. Mūsu specializētā atbalsta komanda īpaši izprot FX un pārrobežu maksājumus.