Chang Hua Commercial Bank, Ltd. filialai Kinija
Norėdami rasti savo Chang Hua Commercial Bank, Ltd. skyrių ir gauti išsamią informaciją apie atitinkamą SWIFT kodą, naudokite toliau pateiktą lentelę.
Rasti SWIFT kodą
Apie šiuos SWIFT kodus
Banko filialų SWIFT kodai naudojami konkrečioms banko vietoms identifikuoti siunčiant tarptautinius mokėjimus. Kai kurie bankai, įskaitant Chang Hua Commercial Bank, Ltd., gali priskirti unikalius kodus didžiųjų miestų skyriams, kad būtų galima tiksliau apdoroti pavedimus. Ne visi skyriai turi unikalius kodus, tačiau, jei įmanoma, geriausia naudoti tą, kuris atitinka jūsų vietinį skyrių.
Ką daryti, jei jūsų vietinio filialo nėra sąraše
Jei jūsų Chang Hua Commercial Bank, Ltd. filialo nėra aukščiau pateiktame sąraše, vis tiek galite siųsti tarptautinį mokėjimą naudodami pasaulinės pagrindinės būstinės SWIFT kodą. Užuot nukreipus lėšas į konkretų skyrių, jos bus apdorojamos per banko centrinę sistemą ir nukreipiamos į tinkamą banką.
Dažnai užduodami klausimai
Taip, Chang Hua Commercial Bank, Ltd. gali valdyti kelis filialus. Kiekvienas filialas gali aptarnauti skirtingus rajonus, siūlyti skirtingas paslaugas, o kalbant apie tarptautinius pavedimus, kai kurie netgi gali naudoti skirtingus SWIFT kodus. Pateikiant mokėjimo nurodymus, svarbu nurodyti konkretų skyrių, kuriame yra jūsų sąskaita.
Savo filialo SWIFT kodą galite rasti šio puslapio viršuje esančioje lentelėje, kurioje išvardyti žinomi Chang Hua Commercial Bank, Ltd. filialų SWIFT kodai. Jei nesate tikri, su kuriuo filialu susieta jūsų sąskaita, galite pasitikrinti banko išrašą, apsilankyti internetinės bankininkystės portale arba susisiekti tiesiogiai su filialu. Kilus abejonių, saugi alternatyva yra banko pagrindinės buveinės SWIFT kodo naudojimas.
Naudojant konkrečiam banko filialui skirtą SWIFT kodą (jei toks jūsų vietovėje yra), galite padidinti tarptautinio pavedimo tikslumą ir greitį. Tai padeda užtikrinti, kad lėšos būtų nukreipiamos tiesiai į tinkamą skyrių, o tai gali sutrumpinti apdorojimo laiką ir prireikus lengviau atsekti operaciją. Tai ypač naudinga atliekant didesnius pervedimus arba skubius mokėjimus.
Jei naudosite neteisingą SWIFT kodą, jūsų mokėjimas gali būti atidėtas, nukreiptas neteisingai arba netgi atmestas gavėjo banko. Kai kuriais atvejais lėšos gali būti grąžintos siuntėjui, ir gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Visada įsitikinkite, kad SWIFT kodas sutampa su jūsų filialo arba oficialios pagrindinės buveinės kodu. Jei nesate tikri, prieš atlikdami pavedimą susisiekite su Chang Hua Commercial Bank, Ltd. .
Aukščiau pateiktoje lentelėje galite peržiūrėti Chang Hua Commercial Bank, Ltd. skyrių, turinčių atskirus SWIFT kodus, sąrašą. Taip pat galite susisiekti tiesiogiai su savo filialu arba prisijungti prie savo internetinės bankininkystės, kad peržiūrėtumėte tarptautinio pavedimo instrukcijas. Jei jūsų filialas, regis, neturi savo kodo, greičiausiai pagal numatytuosius nustatymus jis naudoja pagrindinės buveinės kodą.
Nebūtinai. Chang Hua Commercial Bank, Ltd. filialai gali turėti unikalius kodus konkrečioms vietoms ar funkcijoms, ypač didelio srauto arba specializuotiems įmonių filialams. Visada stenkitės naudoti savo filialo SWIFT kodą, jei toks yra; kitu atveju, pagrindinės buveinės kodas yra plačiai priimtas atsarginis kodas.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti SWIFT kodai, bankų pavadinimai, adresai ir kita susijusi informacija skirti tik bendrai informacijai. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, aktuali ar be klaidų. Išsami informacija gali keistis be įspėjimo ir gali neatspindėti naujausių atitinkamų finansų įstaigų duomenų.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio banko, finansų įstaigos ar tarpininko, įtraukto į sąrašą, teisinio statuso, reguliavimo statuso ar veiklos sąžiningumo. Mes nepatvirtiname ir netikriname jokių įtrauktų subjektų teisėtumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kaip jūs naudojatės pateikta informacija.
Bet kokie finansiniai sandoriai ar sprendimai, priimami remiantis šia informacija, atliekami jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis, taip pat dėl bet kokių sandorių su trečiosiomis šalimis, kurių informacija pateikiama šioje svetainėje.
Rekomenduojame prieš pradedant bet kokią operaciją savarankiškai patikrinti visą informaciją su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba ir nėra išverstas. Nors likusi šio puslapio dalis gali būti pateikta jūsų pasirinkta kalba, teisinis atsakomybės apribojimas lieka anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.