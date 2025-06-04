SYP - Syrian Pound
Syrian Pound yra Syrija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Syrian Pound valiutos kursas yra SYP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra SYP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Syrian Pound kursus ir valiutos konverterį.
Syrian Pound statistika
|Pavadinimas
|Syrian Pound
|Simbolis
|£
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Piastras
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Piastras
|Populiariausia SYP konversija
|SYP į USD
|Populiariausia SYP diagrama
|SYP į USD diagrama
Syrian Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: £1, £2, £5, £10, £25
|Banknotai
|Dažnai naudojama: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Centrinis bankas
|Syrijos centrinis bankas
|Vartotojai
Syrija
Syrija
Kodėl domitės SYP?
