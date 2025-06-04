  1. Pradžia
SYP - Syrian Pound

Syrian Pound yra Syrija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Syrian Pound valiutos kursas yra SYP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra SYP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Syrian Pound kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

syp
SYPSirijos svaras

Syrian Pound statistika

PavadinimasSyrian Pound
Simbolis£
Smulkesnis vienetas1/100 = Piastras
Smulkesnio vieneto simbolisPiastras
Populiariausia SYP konversijaSYP į USD
Populiariausia SYP diagramaSYP į USD diagrama

Syrian Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: £1, £2, £5, £10, £25
BanknotaiDažnai naudojama: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Centrinis bankasSyrijos centrinis bankas
Vartotojai
Syrija

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789843
USD / CAD1.36718
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670985

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%