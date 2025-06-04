  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. RUB

rub
RUB - Russian Ruble

Russian Ruble yra Rusija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Russian Ruble valiutos kursas yra RUB į USD kursas. Valiutos kodas Rubliai yra RUB, o valiutos simbolis yra ₽. Žemiau rasite Russian Ruble kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

rub
RUBRusijos rublis

Rublis buvo Rusijos valiuta maždaug 500 metų; jis buvo naudojamas įvairiose šalyse per savo istoriją. Dėl įvairių valiutos vertės pokyčių buvo skirtingų rublio versijų.

Metai Rublio aprašymas
Pirmasis rublius 1500-aisiais-1921
  • Rublis išliko oficialia Rusijos valiuta iki 1921 metų, kai jo vertė dramatiškai sumažėjo
  • 1710 metais rubliui buvo suteikta pirmoji subdalyba, kopeikos, kur 100 kopeikų sudaro vieną rublių
  • Naudota bimetalinė auksinė ir sidabrinė norma
  • 1885 metais buvo priimta nauja norma ir rublius buvo pririštas prie Prancūzijos franko 1 rublio už 4 frankus kursu
Antrasis rublius 1921-1922
  • Redenominacija buvo nustatyta 1 naujo rublių už 10,000 senų rublių kursu
  • Červonets taip pat buvo naudojami nuo 1922 metų
Trečiasis rublius 1923-1924
  • Sovietų Sąjunga išleido redenominaciją 1 naujo rublių už 100 senų rublių kursu
Ketvirtasis rublius 1924-1947
  • Žinomas kaip auksinis rublius, ketvirtoji versija buvo išleista 50 000 senų rublių už 1 naują rublių kursu
Penktasis rublius 1947-1961
  • Po Antrojo pasaulinio karo buvo nustatyta kita redenominacija 10 senų rublių už 1 naują rublių kursu
Šeštasis rublius 1961-1997
  • Remiantis 1947 metų reforma, buvo nustatyta kita redenominacija
  • Po Sovietų Sąjungos žlugimo Rusija toliau naudojo rublius, pakeisdama senus banknotus
Septintasis rublius 1998-dabar
  • 1998 metais buvo nustatyta kita redenominacija 1 naujo rublių už 1,000 senų rublių kursu
  • Tais metais, šešis mėnesius po Rusijos finansų krizės, RUB prarado 70% savo vertės prieš JAV dolerį
  • 2010 metais Rusija ir Kinija nusprendė naudoti savo nacionalines valiutas bendram prekybai

Russian Ruble statistika

PavadinimasRussian Ruble
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = kopeika
Smulkesnio vieneto simbolisк.
Populiariausia RUB konversijaRUB į USD
Populiariausia RUB diagramaRUB į USD diagrama

Russian Ruble profilis

MonetosDažnai naudojama: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Retai naudojama: к.1, к.5, ₽10
BanknotaiDažnai naudojama: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Retai naudojama: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
Centrinis bankasRusijos bankas
Vartotojai
Rusija, Tajikistanas

Kodėl domitės RUB?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti RUB el. pašto atnaujinimusGauti RUB kursus savo telefoneGauti RUB valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789782
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671072

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%