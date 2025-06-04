RUB - Russian Ruble
Russian Ruble yra Rusija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Russian Ruble valiutos kursas yra RUB į USD kursas. Valiutos kodas Rubliai yra RUB, o valiutos simbolis yra ₽. Žemiau rasite Russian Ruble kursus ir valiutos konverterį.
Rublis buvo Rusijos valiuta maždaug 500 metų; jis buvo naudojamas įvairiose šalyse per savo istoriją. Dėl įvairių valiutos vertės pokyčių buvo skirtingų rublio versijų.
|Metai
|Rublio aprašymas
|Pirmasis rublius
|1500-aisiais-1921
|
|Antrasis rublius
|1921-1922
|
|Trečiasis rublius
|1923-1924
|
|Ketvirtasis rublius
|1924-1947
|
|Penktasis rublius
|1947-1961
|
|Šeštasis rublius
|1961-1997
|
|Septintasis rublius
|1998-dabar
|
Russian Ruble statistika
|Pavadinimas
|Russian Ruble
|Simbolis
|₽
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = kopeika
|Smulkesnio vieneto simbolis
|к.
|Populiariausia RUB konversija
|RUB į USD
|Populiariausia RUB diagrama
|RUB į USD diagrama
Russian Ruble profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Retai naudojama: к.1, к.5, ₽10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Retai naudojama: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Centrinis bankas
|Rusijos bankas
|Vartotojai
Rusija, Tajikistanas
Kodėl domitės RUB?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17728
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.537
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789782
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671072
|▲