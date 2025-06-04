  1. Pradžia
kpw
KPW - North Korean Won

North Korean Won yra Koreja (Šiaurės) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias North Korean Won valiutos kursas yra KPW į USD kursas. Valiutos kodas Won yra KPW, o valiutos simbolis yra ₩. Žemiau rasite North Korean Won kursus ir valiutos konverterį.

kpw
KPWŠiaurės Korėjos vonas

North Korean Won statistika

PavadinimasNorth Korean Won
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Čonas
Smulkesnio vieneto simbolisČonas
Populiariausia KPW konversijaKPW į USD
Populiariausia KPW diagramaKPW į USD diagrama

North Korean Won profilis

MonetosDažnai naudojama: Čonas1, Čonas5, Čonas10, Čonas50, ₩1
BanknotaiDažnai naudojama: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Vartotojai
Koreja (Šiaurės)

