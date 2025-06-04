KPW - North Korean Won
North Korean Won yra Koreja (Šiaurės) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias North Korean Won valiutos kursas yra KPW į USD kursas. Valiutos kodas Won yra KPW, o valiutos simbolis yra ₩. Žemiau rasite North Korean Won kursus ir valiutos konverterį.
North Korean Won statistika
|Pavadinimas
|North Korean Won
|Simbolis
|₩
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Čonas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Čonas
|Populiariausia KPW konversija
|KPW į USD
|Populiariausia KPW diagrama
|KPW į USD diagrama
North Korean Won profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Čonas1, Čonas5, Čonas10, Čonas50, ₩1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Vartotojai
Koreja (Šiaurės)
Koreja (Šiaurės)
Kodėl domitės KPW?
