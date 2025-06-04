  1. Pradžia
IRR - Iranian Rial

Iranian Rial yra Iranas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Iranian Rial valiutos kursas yra IRR į USD kursas. Valiutos kodas Rialai yra IRR, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Iranian Rial kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

irr
IRRIrano rialas

Iranian Rial statistika

PavadinimasIranian Rial
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Dinaras
Smulkesnio vieneto simbolisDinaras
Populiariausia IRR konversijaIRR į USD
Populiariausia IRR diagramaIRR į USD diagrama

Iranian Rial profilis

MonetosDažnai naudojama: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
BanknotaiDažnai naudojama: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Centrinis bankasIrano Islamo Respublikos centrinis bankas
Vartotojai
Iranas

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17633
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.674
GBP / USD1.34876
USD / CHF0.790198
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.301
AUD / USD0.670772

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%