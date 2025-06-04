IRR - Iranian Rial
Iranian Rial yra Iranas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Iranian Rial valiutos kursas yra IRR į USD kursas. Valiutos kodas Rialai yra IRR, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Iranian Rial kursus ir valiutos konverterį.
Iranian Rial statistika
|Pavadinimas
|Iranian Rial
|Simbolis
|﷼
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Dinaras
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Dinaras
|Populiariausia IRR konversija
|IRR į USD
|Populiariausia IRR diagrama
|IRR į USD diagrama
Iranian Rial profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Centrinis bankas
|Irano Islamo Respublikos centrinis bankas
|Vartotojai
Iranas
Iranas
Kodėl domitės IRR?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17633
|▼
|GBP / EUR
|1.14658
|▲
|USD / JPY
|156.674
|▲
|GBP / USD
|1.34876
|▼
|USD / CHF
|0.790198
|▲
|USD / CAD
|1.36695
|▼
|EUR / JPY
|184.301
|▲
|AUD / USD
|0.670772
|▲