CUP - Cuban Peso
Cuban Peso yra Kuba valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Cuban Peso valiutos kursas yra CUP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra CUP, o valiutos simbolis yra ₱. Žemiau rasite Cuban Peso kursus ir valiutos konverterį.
Cuban Peso statistika
|Pavadinimas
|Cuban Peso
|Simbolis
|₱
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia CUP konversija
|CUP į USD
|Populiariausia CUP diagrama
|CUP į USD diagrama
Cuban Peso profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Centrinis bankas
|Kubos centrinis bankas
|Vartotojai
Kuba
Kuba
Kodėl domitės CUP?
