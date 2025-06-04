  1. Pradžia
CUP - Cuban Peso

Cuban Peso yra Kuba valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Cuban Peso valiutos kursas yra CUP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra CUP, o valiutos simbolis yra ₱. Žemiau rasite Cuban Peso kursus ir valiutos konverterį.

CUPKubo pesas

Cuban Peso statistika

PavadinimasCuban Peso
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolis¢
Populiariausia CUP konversijaCUP į USD
Populiariausia CUP diagramaCUP į USD diagrama

Cuban Peso profilis

MonetosDažnai naudojama: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
BanknotaiDažnai naudojama: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Centrinis bankasKubos centrinis bankas
Vartotojai
Kuba

