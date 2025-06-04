  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. CUC

cuc
CUC - Cuban Convertible Peso

Cuban Convertible Peso yra Kuba valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Cuban Convertible Peso valiutos kursas yra CUC į USD kursas. Valiutos kodas Konvertuojami Pesai yra CUC, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Cuban Convertible Peso kursus ir valiutos konverterį.

Įspėjimas: nuo 2004 m. lapkričio 14 d. visi mainai tarp CUC ir USD yra apmokestinami 10% Kubos mokesčiu, be visų keitimo kursų.
Nuo 2011 m. kovo 14 d. eksportas yra atleistas nuo 10% Kubos mokesčio.

Pasirinkite valiutą

cuc
CUCKubo konvertuojama pesas

Cuban Convertible Peso statistika

PavadinimasCuban Convertible Peso
SimbolisCUC$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavo Konvertuojamas
Smulkesnio vieneto simbolis¢
Populiariausia CUC konversijaCUC į USD
Populiariausia CUC diagramaCUC į USD diagrama

Cuban Convertible Peso profilis

PravardėsChavito
MonetosDažnai naudojama: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
BanknotaiDažnai naudojama: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Centrinis bankasKubos centrinis bankas
Vartotojai
Kuba

Kodėl domitės CUC?

Aš noriu...

Prenumeruoti CUC el. pašto atnaujinimusGauti CUC kursus savo telefoneGauti CUC valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790001
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670770

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%