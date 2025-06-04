CUC - Cuban Convertible Peso
Cuban Convertible Peso yra Kuba valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Cuban Convertible Peso valiutos kursas yra CUC į USD kursas. Valiutos kodas Konvertuojami Pesai yra CUC, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Cuban Convertible Peso kursus ir valiutos konverterį.
Įspėjimas: nuo 2004 m. lapkričio 14 d. visi mainai tarp CUC ir USD yra apmokestinami 10% Kubos mokesčiu, be visų keitimo kursų.
Nuo 2011 m. kovo 14 d. eksportas yra atleistas nuo 10% Kubos mokesčio.
Cuban Convertible Peso statistika
|Pavadinimas
|Cuban Convertible Peso
|Simbolis
|CUC$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavo Konvertuojamas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia CUC konversija
|CUC į USD
|Populiariausia CUC diagrama
|CUC į USD diagrama
Cuban Convertible Peso profilis
|Pravardės
|Chavito
|Monetos
|Dažnai naudojama: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Centrinis bankas
|Kubos centrinis bankas
|Vartotojai
Kuba
Kuba
Kodėl domitės CUC?
