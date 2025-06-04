BYR - Belarusian Ruble
Belarusian Ruble yra Baltarusija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Belarusian Ruble valiutos kursas yra BYR į USD kursas. Valiutos kodas Rubliai yra BYR, o valiutos simbolis yra Br. Žemiau rasite Belarusian Ruble kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: 2016 m. liepos 1 d. naujasis Baltarusijos rublis (BYN) pakeitė Baltarusijos rublį (BYR) santykiu 1:10,000.
Belarusian Ruble statistika
|Pavadinimas
|Belarusian Ruble
|Simbolis
|p.
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Kapeyka
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Kapeyka
|Populiariausia BYR konversija
|BYR į USD
|Populiariausia BYR diagrama
|BYR į USD diagrama
Belarusian Ruble profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Centrinis bankas
|Baltarusijos Respublikos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Baltarusija
Baltarusija
Kodėl domitės BYR?
