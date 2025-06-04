BYN - Belarusian Ruble
Belarusian Ruble yra Baltarusija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Belarusian Ruble valiutos kursas yra BYN į USD kursas. Valiutos kodas Rubliai yra BYN, o valiutos simbolis yra Br. Žemiau rasite Belarusian Ruble kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: 2016 m. liepos 1 d. naujasis Baltarusijos rublis (BYN) pakeitė Baltarusijos rublį (BYR) santykiu 1:10,000.
Belarusian Ruble statistika
|Pavadinimas
|Belarusian Ruble
|Simbolis
|Br
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Kapeyka
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Kapeyka
|Populiariausia BYN konversija
|BYN į USD
|Populiariausia BYN diagrama
|BYN į USD diagrama
Belarusian Ruble profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Centrinis bankas
|Baltarusijos Respublikos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Baltarusija
Baltarusija
Kodėl domitės BYN?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14630
|▼
|USD / JPY
|156.632
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.790010
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.271
|▲
|AUD / USD
|0.670776
|▲