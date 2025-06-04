  1. Pradžia
BYN - Belarusian Ruble

Belarusian Ruble yra Baltarusija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Belarusian Ruble valiutos kursas yra BYN į USD kursas. Valiutos kodas Rubliai yra BYN, o valiutos simbolis yra Br. Žemiau rasite Belarusian Ruble kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: 2016 m. liepos 1 d. naujasis Baltarusijos rublis (BYN) pakeitė Baltarusijos rublį (BYR) santykiu 1:10,000.

BYNBaltarusio Rublius

Belarusian Ruble statistika

PavadinimasBelarusian Ruble
SimbolisBr
Smulkesnis vienetas1/100 = Kapeyka
Smulkesnio vieneto simbolisKapeyka
Populiariausia BYN konversijaBYN į USD
Populiariausia BYN diagramaBYN į USD diagrama

Belarusian Ruble profilis

BanknotaiDažnai naudojama: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
Centrinis bankasBaltarusijos Respublikos nacionalinis bankas
Vartotojai
Baltarusija

