Palyginkite Maybank Singapore SGD ir INR valiutų kursus
Svarstote naudoti Maybank Singapore pavedimui iš SGD į INR? Palyginkite Maybank Singapore valiutų kursus ir mokesčius, kad sužinotumėte, kiek galite sutaupyti su „Xe“.
Pasikalbėkite su valiutų ekspertu šiandien. Mes galime pasiūlyti geresnius kursus nei konkurenti.
|Teikėjas
|Valiutos kursas
|Pervedimo mokestis
|Gavėjas gauna
69.587600
|S$0
₹69,587.60Siųsti dabar
Dar neturime Maybank Singapore kursų šiai valiutų porai, bet vis tiek galite palyginti Maybank Singapore pasiūlymą su Xe tiesioginiu kursu, kad pamatytumėte galimą sutaupymą. Patikrinkite netrukus, nuolat plečiame savo duomenis, kad pateiktumėme daugiau kursų.
Apie Maybank Singapore
Maybank Singapūro operacijos siekia 1960-uosius ir šiandien veikia kaip vietinė įsteigta dukterinė įmonė Malaizijos grupėje Singapūre. Iš savo miesto valstybės centro jis teikia mažmeninės, MVĮ ir korporatyvinės bankininkystės, prekybos ir grynųjų pinigų valdymo, kortelių, hipotekų, turto ir investicijų paslaugas, taip pat islamo finansavimo pasiūlymus. Stiprūs skaitmeniniai kanalai ir regioniniai ryšiai jungia klientus su ASEAN ir pasaulinėmis rinkomis.
Kaip greitas yra pervedimas iš Maybank Singapore SGD į INR ?
Tarptautinių pavedimų, atliekamų naudojantis Maybank Singapore nuo Singapūras iki Indija pristatymo laikas priklauso nuo mokėjimo būdo ir operacijos laiko. Paprastai tarptautiniai banko pavedimai trunka nuo 1 iki 5 darbo dienų. Pristatymą taip pat gali paveikti tokie veiksniai kaip banko šventės ir saugumo patikros. Patikrinkite Maybank Singapore priėmimo laiką, kad išvengtumėte vėlavimų.
Kokie yra Maybank Singapore į pervedimo mokesčiai?
Maybank Singapore tarptautinių pinigų pervedimų išlaidos iš SGD į INR priklauso nuo tokių veiksnių kaip pervedama suma. Paprastai didesni pervedimai yra su mažesniais mokesčiais ir geresniais valiutos kursais. Peržiūrėkite palyginimo lentelę, kad palygintumėte Maybank Singapore mokesčius su Xe.
Dažnai užduodami klausimai
Maybank Singapore siūlomas valiutos kursas, skirtas konvertuoti Singapore Dollar (SGD) į Indian Rupee (INR), gali apimti maržą, viršijančią realų vidutinį rinkos kursą. Tai reiškia, kad galite gauti mažiau Indian Rupee nei tikėtasi. Norėdami palyginti Maybank Singapore “ įkainius su „Xe“ ir kitais tiekėjais, naudokite mūsų palyginimo lentelę.
Maybank Singapore gali imti fiksuotą pervedimo mokestį, procentinį mokestį arba abu, priklausomai nuo jūsų pervedimo būdo ir paskirties vietos. Šie mokesčiai kartu su valiutos kursu turi įtakos tam, kiek gaus jūsų gavėjas. Mūsų įrankis suskaido kainą, kad galėtumėte palyginti bendrą kainą su kitomis alternatyvomis, tokiomis kaip Xe.
Pervedimai iš Singapore Dollar į Indian Rupee naudojant Maybank Singapore paprastai trunka 1–5 darbo dienas. Laikas priklauso nuo pateikimo terminų, švenčių dienų, gavėjo šalies ir gavėjo banko apdorojimo laiko. „Xe“ siūlo daugelio pavedimų pristatymą tą pačią dieną.
Maybank Singapore gali turėti dienos arba vieno pavedimo apribojimus tarptautiniams pavedimams. Dėl didesnių sumų taip pat gali tekti apsilankyti skyriuje. „Xe“ palaiko didesnius siuntimo internetu limitus, todėl suteikia lankstumo ir patogumo pervedant didesnes sumas tarptautiniu mastu.
Daugelis teikėjų, įskaitant Maybank Singapore, gali atnaujinti savo valiutų kursus pagal rinkos sąlygas. Tačiau kursai gali būti nustatomi kartą per dieną arba koreguojami rečiau nei specializuotų valiutų keitimo paslaugų kursai. „Xe“ atnaujina tarifus realiuoju laiku, suteikdama jums daugiau kontrolės, kada siųsti.