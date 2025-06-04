Palyginkite Central Bank of Honduras ir Xe

Renkatės tarp Central Bank of Honduras ir Xe savo tarptautiniam pinigų pervedimui? Palyginkite valiutų kursus ir mokesčius, kad sužinotumėte, kiek galite sutaupyti su „Xe“.

Pasikalbėkite su valiutų ekspertu šiandien. Mes galime pasiūlyti geresnius kursus nei konkurenti.

Dar neturime Central Bank of Honduras kursų šiai valiutų porai, bet vis tiek galite palyginti Central Bank of Honduras pasiūlymą su Xe tiesioginiu kursu, kad pamatytumėte galimą sutaupymą. Patikrinkite netrukus, nuolat plečiame savo duomenis, kad pateiktumėme daugiau kursų.

Kodėl pervesti per „Xe“, o ne per tradicinius bankus?

Geresni tarifai

Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatysite skirtumą.

Mažesni mokesčiai

Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius , kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.

Greitesni pervedimai

Dauguma pervedimų atliekami tą pačią dieną. Žinome, kaip svarbu, kad jūsų pinigai būtų pristatyti greitai ir patikimai.

Siųskite pinigus į daugiau nei 190 šalių su „Xe“

„Xe“ palengvina tarptautinius pinigų pervedimus, siūlydama palaikymą daugiau nei 190 šalių ir daugiau nei 130 valiutų. Nors palyginimo lentelėje pateikiami pagrindinių valiutų kursai, pagrįsti šiuo metu turimais bankų duomenimis, „Xe“ siūlo daug platesnį pervedimo būdų pasirinkimą, nei parodyta aukščiau. Jei nematote reikiamos valiutos, apsilankykite mūsų pinigų siuntimo puslapyje ir peržiūrėkite visas galimas valiutas ir paskirties vietas.

Perveskite daugiau su didesniais „Xe“ internetinių siuntimo limitais

Mes siūlome didesnius internetinių pavedimų limitus nei tradiciniai bankai, todėl vienu pavedimu galite pervesti daugiau. Atsisveikinkite su didesnių sumų skaidymu ir mėgaukitės paprastesniu, efektyvesniu pinigų pervedimo būdu.

„Xe“ ekspertų teikiama pasaulinė pavedimų pagalba visą parą

Reikia pagalbos atliekant tarptautinį pinigų pervedimą? Esame čia, kad padėtume – susisiekite su mumis šiandien ir gaukite asmeninę pagalbą!

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779

Kaip siųsti pinigus internetu naudojantis Xe

Registruokitės nemokamai

Prisijunkite prie savo „Xe“ paskyros arba užsiregistruokite nemokamai. Užtrunka vos kelias minutes, tereikia el. pašto adreso.

Gaukite kainos pasiūlymą

Praneškite mums valiutą, kurią norėtumėte pervesti, kiek pinigų norite siųsti ir kur norite pervesti.

Pridėkite gavėją

Pateikite gavėjo mokėjimo informaciją (reikės tokios informacijos kaip jo vardas, pavardė ir adresas).

Patvirtinkite savo tapatybę

Kai kuriems pavedimams mums gali prireikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, kad patvirtintume jūsų tapatybę ir užtikrintume jūsų pinigų saugumą.

Patvirtinkite savo kainos pasiūlymą

Patvirtinkite ir finansuokite savo pavedimą banko sąskaita, kreditine arba debeto kortele ir viskas!

Stebėkite savo pervedimą

Pažiūrėkite, kur yra jūsų pinigai ir kada jie pasiekia gavėją. Gaukite tiesioginį pokalbį, palaikymą telefonu ir el. paštu.

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

Pasiruošę pradėti?

Palyginote Central Bank of Honduras valiutų kursus su Xe ir atėjo laikas atrasti geriausią kainos ir kokybės santykį tarptautiniams pinigų pervedimams. Pirmasis jūsų pavedimas vos už kelių paspaudimų – pradėkite dabar ir išneškite savo pinigus toliau!

Dažnai užduodami klausimai

Lyginant tokius tiekėjus kaip Central Bank of Honduras ir Xe, lengviau suprasti, kiek jūsų gavėjas iš tikrųjų gaus atskaičius mokesčius ir valiutos kurso skirtumus. Net ir nedideli kainų pokyčiai ar paslėpti mokesčiai gali jums kainuoti daugiau. Mūsų palyginimo įrankis rodo tikrąją vertę greta.

Central Bank of Honduras gali pasiūlyti mažiau palankius valiutos keitimo kursus nei specialūs pinigų pervedimų teikėjai. Daugelis paslaugų teikėjų į savo įkainius įtraukia didesnius antkainius, o tai reiškia, kad už siunčiamus pinigus gaunate mažiau.

Taip. „Xe“ yra reguliuojama keliose šalyse ir naudoja pramonės standartų šifravimą, kad apsaugotų jūsų duomenis ir lėšas. Kaip ir Central Bank of Honduras, „Xe“ laikosi griežtų atitikties ir saugumo protokolų, tačiau naudoja platformą, specialiai sukurtą tarptautiniams pavedimams.

Daugelis paslaugų teikėjų riboja, kiek galite pervesti internetu, ypač jei sumos yra didesnės. „Xe“ palaiko didesnius internetinių pavedimų limitus, todėl galite pervesti daugiau pinigų neskaidant operacijų ar nesilankant skyriuje.

„Xe“ siūlo palaikymą visą parą per tiesioginį pokalbį, telefoną ir el. paštą, o tarptautinių pervedimų ekspertai atlieka palaikymą. Jums nereikia naršyti bendruose bankų skambučių centruose. Mūsų atsidavusi palaikymo komanda išmano būtent valiutų ir tarptautinius mokėjimus.