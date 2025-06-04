Palyginkite Bank of Scotland GBP ir CAD valiutų kursus

Svarstote naudoti Bank of Scotland pavedimui iš GBP į CAD? Palyginkite Bank of Scotland valiutų kursus ir mokesčius, kad sužinotumėte, kiek galite sutaupyti su „Xe“.

1000£
gbp
GBP - Britų svaras
cad
CAD - Kanados Doleris

Pasikalbėkite su valiutų ekspertu šiandien. Mes galime pasiūlyti geresnius kursus nei konkurenti.

Suplanuoti pokalbį
Xe
Valiutos kursas
1.788400
Pervedimo mokestis£0
Gavėjas gauna$1,788.40
Siųsti dabar

Dar neturime Bank of Scotland kursų šiai valiutų porai, bet vis tiek galite palyginti Bank of Scotland pasiūlymą su Xe tiesioginiu kursu, kad pamatytumėte galimą sutaupymą. Patikrinkite netrukus, nuolat plečiame savo duomenis, kad pateiktumėme daugiau kursų.

Apie Bank of Scotland

Įsteigtas 1695 m. ir įsikūręs Edinburge, Škotijos bankas yra Lloyds bankininkystės grupės dalis. Jis teikia mažmeninę, SMŪ ir korporacinę bankininkystę Škotijoje ir visoje JK, siūlydamas sąskaitas, hipotekas, verslo paskolas, mokėjimus ir turto paslaugas. Giliai įsišakniję regioniniai ryšiai ir modernios skaitmeninės platformos remia namų ūkius ir įmones.

How long does it take to send money with your bank?

Kaip greitas yra pervedimas iš Bank of Scotland GBP į CAD ?

Tarptautinių pavedimų, atliekamų naudojantis Bank of Scotland nuo Jungtinė Karalystė iki Kanada pristatymo laikas priklauso nuo mokėjimo būdo ir operacijos laiko. Paprastai tarptautiniai banko pavedimai trunka nuo 1 iki 5 darbo dienų. Pristatymą taip pat gali paveikti tokie veiksniai kaip banko šventės ir saugumo patikros. Patikrinkite Bank of Scotland priėmimo laiką, kad išvengtumėte vėlavimų.

What are banks' money transfer fees?

Kokie yra Bank of Scotland į pervedimo mokesčiai?

Bank of Scotland tarptautinių pinigų pervedimų išlaidos iš GBP į CAD priklauso nuo tokių veiksnių kaip pervedama suma. Paprastai didesni pervedimai yra su mažesniais mokesčiais ir geresniais valiutos kursais. Peržiūrėkite palyginimo lentelę, kad palygintumėte Bank of Scotland mokesčius su Xe.

Kodėl pervesti per „Xe“, o ne per tradicinius bankus?

Better rates

Geresni tarifai

Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatysite skirtumą.

Siųsti daugiau
Lower fees

Mažesni mokesčiai

Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius , kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.

Išleiskite mažiau
Faster transfers

Greitesni pervedimai

Dauguma pervedimų atliekami tą pačią dieną. Žinome, kaip svarbu, kad jūsų pinigai būtų pristatyti greitai ir patikimai.

Siųsti greičiau
Xe 24/5 expert global transfer support

„Xe“ ekspertų teikiama pasaulinė pavedimų pagalba visą parą

Reikia pagalbos atliekant tarptautinį pinigų pervedimą? Esame čia, kad padėtume – susisiekite su mumis šiandien ir gaukite asmeninę pagalbą!

Skambinkite mums: +1 (800) 772-7779
Transfer more with Xe's higher online send limits

Perveskite daugiau su didesniais „Xe“ internetinių siuntimo limitais

Mes siūlome didesnius internetinių pavedimų limitus nei tradiciniai bankai, todėl vienu pavedimu galite pervesti daugiau. Atsisveikinkite su didesnių sumų skaidymu ir mėgaukitės paprastesniu, efektyvesniu pinigų pervedimo būdu.

Pradėti siųsti

„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje

Pasiruošę pradėti?

Palyginote Bank of Scotland valiutų kursus su Xe ir atėjo laikas atrasti geriausią kainos ir kokybės santykį tarptautiniams pinigų pervedimams. Pirmasis jūsų pavedimas vos už kelių paspaudimų – pradėkite dabar ir išneškite savo pinigus toliau!

Pradėkite taupyti pervedimams

Dažnai užduodami klausimai

Bank of Scotland siūlomas valiutos kursas, skirtas konvertuoti British Pound (GBP) į Canadian Dollar (CAD), gali apimti maržą, viršijančią realų vidutinį rinkos kursą. Tai reiškia, kad galite gauti mažiau Canadian Dollar nei tikėtasi. Norėdami palyginti Bank of Scotland “ įkainius su „Xe“ ir kitais tiekėjais, naudokite mūsų palyginimo lentelę.

Bank of Scotland gali imti fiksuotą pervedimo mokestį, procentinį mokestį arba abu, priklausomai nuo jūsų pervedimo būdo ir paskirties vietos. Šie mokesčiai kartu su valiutos kursu turi įtakos tam, kiek gaus jūsų gavėjas. Mūsų įrankis suskaido kainą, kad galėtumėte palyginti bendrą kainą su kitomis alternatyvomis, tokiomis kaip Xe.

Pervedimai iš British Pound į Canadian Dollar naudojant Bank of Scotland paprastai trunka 1–5 darbo dienas. Laikas priklauso nuo pateikimo terminų, švenčių dienų, gavėjo šalies ir gavėjo banko apdorojimo laiko. „Xe“ siūlo daugelio pavedimų pristatymą tą pačią dieną.

Bank of Scotland gali turėti dienos arba vieno pavedimo apribojimus tarptautiniams pavedimams. Dėl didesnių sumų taip pat gali tekti apsilankyti skyriuje. „Xe“ palaiko didesnius siuntimo internetu limitus, todėl suteikia lankstumo ir patogumo pervedant didesnes sumas tarptautiniu mastu.

Daugelis teikėjų, įskaitant Bank of Scotland, gali atnaujinti savo valiutų kursus pagal rinkos sąlygas. Tačiau kursai gali būti nustatomi kartą per dieną arba koreguojami rečiau nei specializuotų valiutų keitimo paslaugų kursai. „Xe“ atnaujina tarifus realiuoju laiku, suteikdama jums daugiau kontrolės, kada siųsti.