Palyginkite Bank of Ireland EUR ir JPY valiutų kursus
Svarstote naudoti Bank of Ireland pavedimui iš EUR į JPY? Palyginkite Bank of Ireland valiutų kursus ir mokesčius, kad sužinotumėte, kiek galite sutaupyti su „Xe“.
|Teikėjas
|Valiutos kursas
|Pervedimo mokestis
|Gavėjas gauna
177.518700
|€0
¥177,518.70Siųsti dabar
Dar neturime Bank of Ireland kursų šiai valiutų porai, bet vis tiek galite palyginti Bank of Ireland pasiūlymą su Xe tiesioginiu kursu, kad pamatytumėte galimą sutaupymą. Patikrinkite netrukus, nuolat plečiame savo duomenis, kad pateiktumėme daugiau kursų.
Apie Bank of Ireland
Įsteigtas 1783 m. Dubline, Airijos bankas yra vienas iš seniausių bankų šalyje. Jis siūlo mažmenines, SMV, įmonių ir turto paslaugas – mokėjimus, hipotekas, paskolas, prekybą ir iždo paslaugas – aptarnaujantis namų ūkius, verslininkus ir viešojo sektoriaus klientus per visą šalį išsidėsčiusias filialus ir skaitmenines platformas.
Kaip greitas yra pervedimas iš Bank of Ireland EUR į JPY ?
Tarptautinių pavedimų, atliekamų naudojantis Bank of Ireland nuo Euro zonos narės iki Japonija pristatymo laikas priklauso nuo mokėjimo būdo ir operacijos laiko. Paprastai tarptautiniai banko pavedimai trunka nuo 1 iki 5 darbo dienų. Pristatymą taip pat gali paveikti tokie veiksniai kaip banko šventės ir saugumo patikros. Patikrinkite Bank of Ireland priėmimo laiką, kad išvengtumėte vėlavimų.
Kokie yra Bank of Ireland į pervedimo mokesčiai?
Bank of Ireland tarptautinių pinigų pervedimų išlaidos iš EUR į JPY priklauso nuo tokių veiksnių kaip pervedama suma. Paprastai didesni pervedimai yra su mažesniais mokesčiais ir geresniais valiutos kursais. Peržiūrėkite palyginimo lentelę, kad palygintumėte Bank of Ireland mokesčius su Xe.
Dažnai užduodami klausimai
Bank of Ireland siūlomas valiutos kursas, skirtas konvertuoti Euro (EUR) į Japanese Yen (JPY), gali apimti maržą, viršijančią realų vidutinį rinkos kursą. Tai reiškia, kad galite gauti mažiau Japanese Yen nei tikėtasi. Norėdami palyginti Bank of Ireland “ įkainius su „Xe“ ir kitais tiekėjais, naudokite mūsų palyginimo lentelę.
Bank of Ireland gali imti fiksuotą pervedimo mokestį, procentinį mokestį arba abu, priklausomai nuo jūsų pervedimo būdo ir paskirties vietos. Šie mokesčiai kartu su valiutos kursu turi įtakos tam, kiek gaus jūsų gavėjas. Mūsų įrankis suskaido kainą, kad galėtumėte palyginti bendrą kainą su kitomis alternatyvomis, tokiomis kaip Xe.
Pervedimai iš Euro į Japanese Yen naudojant Bank of Ireland paprastai trunka 1–5 darbo dienas. Laikas priklauso nuo pateikimo terminų, švenčių dienų, gavėjo šalies ir gavėjo banko apdorojimo laiko. „Xe“ siūlo daugelio pavedimų pristatymą tą pačią dieną.
Bank of Ireland gali turėti dienos arba vieno pavedimo apribojimus tarptautiniams pavedimams. Dėl didesnių sumų taip pat gali tekti apsilankyti skyriuje. „Xe“ palaiko didesnius siuntimo internetu limitus, todėl suteikia lankstumo ir patogumo pervedant didesnes sumas tarptautiniu mastu.
Daugelis teikėjų, įskaitant Bank of Ireland, gali atnaujinti savo valiutų kursus pagal rinkos sąlygas. Tačiau kursai gali būti nustatomi kartą per dieną arba koreguojami rečiau nei specializuotų valiutų keitimo paslaugų kursai. „Xe“ atnaujina tarifus realiuoju laiku, suteikdama jums daugiau kontrolės, kada siųsti.