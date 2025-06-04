Gostivarマケドニアの分店Komercijalna Banka Ad Skopje
以下の表を使って、ご自身の Komercijalna Banka Ad Skopje 支店を見つけ、それぞれのSWIFTコードの詳細情報を入手してください。
SWIFTコードを探す
これらのSWIFTコードについて
支店のSWIFTコードは、国際送金時に特定の銀行所在地を特定するために使用されます。Komercijalna Banka Ad Skopjeを含む一部の銀行は、Gostivarなどの都市の支店に固有のコードを割り当て、送金処理をより正確にすることがあります。すべての支店に固有のコードがあるわけではありませんが、利用可能な場合は地元の支店に合うものを使うのが最善です。
地元の支店がリストに載っていなかった場合の対処法
GostivarのKomercijalna Banka Ad Skopje支店が上記のリストにない場合でも、グローバル本社のSWIFTコードを使って国際支払いを送ることができます。資金は特定の支店に振り込まれるのではなく、銀行の中央システムを通じて処理され、その後正しい銀行に振り分けられます。
SWIFTの支払いに誤りがないか確認してください
SWIFT決済を送る前に、SWIFTコードが受取人の銀行と一致し、口座番号と名前が正しく入力されているかを必ず確認してください。小さなミスでも移行が遅れたり、ブロックされたりすることがあります。間違った情報で送金した場合は銀行に連絡してください。
GostivarでKomercijalna Banka Ad Skopjeに支払いを受け取ること?
海外からの送金を準備している場合は、銀行や支店のSWIFTコードを送金者に提供し、資金が正確かつ安全に口座に届くようにしましょう。支店のSWIFTコードが見つからない場合は、グローバル本社コードがある Komercijalna Banka Ad Skopje か確認するか、直接連絡して最良の代替案を探してください。
Gostivarの中のおKomercijalna Banka Ad Skopjeに送金する準備はできていますか?
よくある質問
はい、Komercijalna Banka Ad SkopjeGostivarで複数の支店を運営している可能性があります。各支店は異なる地域を担当し、サービスも異なり、国際送金に関しては異なるSWIFTコードを使うところもあります。支払い指示を提供する際には、口座がどの支店に保管されているかを特定することが重要です。
このページの上部にある表で、ご自身の支店のSWIFTコードが確認できます。そこにはGostivarの支店の既知Komercijalna Banka Ad SkopjeSWIFTコードが一覧されています。どの支店に紐づいているか分からない場合は、銀行明細を確認するか、オンラインバンキングポータルにアクセスするか、直接支店に連絡することができます。迷った場合は、銀行本店のSWIFTコードを使うのが安全な代替手段です。
支店ごとのSWIFTコードがあれば、国際送金の正確性と速度が向上します。これにより資金が正しい支店に直接振り込まれ、処理時間を短縮し、必要に応じて取引の追跡が容易になります。特に大きな送金や時間に敏感な支払いに特に役立ちます。
間違ったSWIFTコードを使うと、支払いが遅延したり、誤送されたり、受取銀行から拒否されたりする可能性があります。場合によっては、資金が送金者に返還されることがあり、追加料金がかかることもあります。必ずSWIFTコードが支店または公式本社のコードと一致していることを確認してください。もし不安な場合は、譲渡前に連絡 Komercijalna Banka Ad Skopje してください。
上記の表で、Gostivarの各部門で個別のSWIFTコードを持つKomercijalna Banka Ad Skopje支店のリストを確認できます。また、支店に直接連絡するか、オンラインバンキングにログインして国際送金の指示を確認することもできます。支店に独自のコードがなければ、デフォルトで本社コードを使っている可能性が高いです。
強ち。Komercijalna Banka Ad Skopje 支店は特定の場所や機能に対して固有のコードを持つことがあり、特に大量または専門的な企業支店の場合はそうです。もし利用可能な場合は、必ず支店固有のSWIFTコードを使いましょう。それ以外は、本社コードが広く受け入れられている代替手段です。
免責事項
このページに記載されているSWIFTコード、銀行名、住所、その他関連情報は一般的な情報提供のみを目的としています。正確性を保つよう努めていますが、Xeは情報が完全で最新かつ誤りがないことを保証しません。詳細は予告なく変更される可能性があり、各金融機関から得られる最新のデータを反映していない場合があります。
Xeは、上場している銀行、金融機関、または仲介者の法的地位、規制上の地位、または運営の完全性についていかなる主張も行いません。私たちは、含まれるいかなる団体の正当性も支持または検証するものではなく、提供された情報の利用について責任を負いません。
この情報に基づいて行われる金融取引や意思決定は、自己責任で行われます。Xeは、データへの依存や、本サイトに掲載されている第三者との取引に起因する損失、遅延、損害について一切責任を負いません。
取引を開始する前に、関連する金融機関ですべての詳細を独自に確認することをお勧めします。
この免責事項は英語のみで提供されており、翻訳はされていません。このページの他の部分はお選びの言語で表示されるかもしれませんが、法的免責事項は正確性と意図を保つため英語のままです。